Släppta Windows 11 25H2 släpps snart

Skrivet av Nyhet: Windows 11 version 25H2 är officiellt släppt - men ändå inte. Uppdateringen skickades ut den 30 september, men för de flesta användare händer fortfarande ingenting när de trycker på "Sök efter uppdateringar". Inte ens alternativet att hämta de senaste uppdateringarna så snart de är tillgängliga gör någon skillnad. Utrullningen har upplevts av vissa användare som trög, och här är alltså förklaringen till detta. Gå till inlägget

Var är förklaringen? Det lät som att det skulle förklaras varför utrullningen inte sker direkt, men det verkar inte finnas med i artikeln?

Jag tror svaret är något i linje med detta: https://support.microsoft.com/en-us/windows/delivering-contin...

Skrivet av Nyhet: Den 14 oktober blir det dock ändring. Då får företag tillgång till version 25H2 via Windows Server Update Services (WSUS), något som Microsoft själva bekräftar i sitt administrationsportal. Gå till inlägget

Ja, det blir ju ändring för IT-avdelningar att ta ställning till i företagsmiljö. Men om man ser till den typiska Sweclockersmedlemmens PC så spelar ju inte WSUS någon roll.

Frågan där är ju mer när Microsoft börjar rulla ut det bredare via Windows Update.