Släppta Windows 11 25H2 släpps snart

Windows 11 25H2 släpps snart

Melding Plague

Windows 11 25H2 släpps snart

Om en vecka görs 25H2 tillgänglig på fler enheter, och Schrödinger-memes upphör - för den här gången.

Andra får agera testare, jag väntar till dessa att den slinker ned utav sig självt.

Medlem
Skrivet av Nyhet:

Windows 11 version 25H2 är officiellt släppt - men ändå inte. Uppdateringen skickades ut den 30 september, men för de flesta användare händer fortfarande ingenting när de trycker på "Sök efter uppdateringar". Inte ens alternativet att hämta de senaste uppdateringarna så snart de är tillgängliga gör någon skillnad. Utrullningen har upplevts av vissa användare som trög, och här är alltså förklaringen till detta.

Var är förklaringen? Det lät som att det skulle förklaras varför utrullningen inte sker direkt, men det verkar inte finnas med i artikeln?

Jag tror svaret är något i linje med detta: https://support.microsoft.com/en-us/windows/delivering-contin...

Skrivet av Nyhet:

Den 14 oktober blir det dock ändring. Då får företag tillgång till version 25H2 via Windows Server Update Services (WSUS), något som Microsoft själva bekräftar i sitt administrationsportal.

Ja, det blir ju ändring för IT-avdelningar att ta ställning till i företagsmiljö. Men om man ser till den typiska Sweclockersmedlemmens PC så spelar ju inte WSUS någon roll.
Frågan där är ju mer när Microsoft börjar rulla ut det bredare via Windows Update.

Medlem

Den här pyttefilen är det enda som behövs för att uppgradera:

https://catalog.sf.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreaming...

snorleffe

Snusfri

Måste nog uppdatera snart på denna.
Kör med 23H2 vilket blir EOL November 11, 2025.

Medlem
Skrivet av THB:

Måste nog uppdatera snart på denna.
Kör med 23H2 vilket blir EOL November 11, 2025.

Eller uppgradera till 24H2?
(Jag vet iofs inte hur mycket skillnad det faktiskt är mellan 24H2 och 25H2, verkar ju minimal just nu, men jag misstänker att 24H2 kommer röra sig mindre under det kommande året än 25H2 lär göra)

Medlem
Skrivet av snorleffe:

Den här pyttefilen är det enda som behövs för att uppgradera:

https://catalog.sf.dl.delivery.mp.microsoft.com/filestreaming...

Se där, låg på 10.0.26200 (24h2) och efter den kb:n som du länkade kom resten. Tackar

