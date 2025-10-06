Behöver hjälp att köpa retrodator samt tillbehör för inspelning samt streaming
Senast redigerat
Hej. Jag tänkte köpa den här: https://www.tradera.com/item/695481017
Det finns en massa spel jag inte får igång med Dosbox, Wine, playonlinux med flera. Det har tagit för mycket tid också. Men jag kommer fortfarande göra en videoguide hur jag fick igång spelen.
I alla fall Retrodatorn verkar bra och duglig för mina gamla 90 tals spel. Men jag vill ju också spela in med OBS. Så jag antar att man med ett capture card kan få över bilden i obs på min speldator som jag använder idag? Har aldrig använt capture card så har noll koll på hur det funkar.
Obs kommer gärna billigt undan därför valde jag den här: https://www.inet.se/produkt/6603019/streamplify-capture-card
Nånting mer förutom sladdar som behövs?
Givet att datorn har ett HDMI-uttag så kan du använda detta capture card.
Men, vill man inte ha en 90-talsdator om man villa lira retrospel från den tiden? Och då köra typ Windows 98?
Jag är ganska säker på att Windows xp kan funka gjorde det förr i alla fall.
Ok, jag tänker mig att vissa DOS-only-spel kan vara lite sådär. Eftersom XP saknar "riktig" DOS.
