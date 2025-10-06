Hasselblad 500C + Carl Zeiss Planar C T* 80mm f/2.8

VIKTIGT:

Vid eventuellt köp betala snarast tack.

Jag är flexibel i pris och är mycket villig att förhandla.

Säljer en välfungerande Hasselblad 500C med följande:

- Carl Zeiss Planar C T* 80mm f/2.8 lins i mycket gott skick utan kosmetiska eller funktionella fel. Avståndsskalan är i meter på denna lins. Vad jag kan avgöra finns det inget damm eller repa som påverkar bilden.

- UV-filter med B50-fattning/fäste.

- Ursprunglig nackrem i toppskick.

- Kamerakropp 500C (INTE ”C/M”) byggd 1967 med serienummer ”TU 72801” med fast fokuseringsskärm.

- Filmmagasin modell/variant C12 byggd 1967 med serienummer ”TU 106361”.

- ”Waist-level finder” så som syns på bilderna. Luppen i den är i gott skick samt fjädermekanismen som vecklar ut/upp den.

Denna kamera fungerar väl och jag har testat den med flera rullar 120-film de senaste månaderna.

Exponeringarna är mycket bra och slutartiderna verkar toppen.

Om det behövs kan jag skicka ytterligare detaljbilder via DM.

För mer bilder se denna Google Drive-mapp: https://drive.google.com/drive/folders/1lkTijGCiVNSQgWyG1PIHQ...

Läs hela annonsen här