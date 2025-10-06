Kyla en Ryzen 7 7700X , Noctua NH-U12S VS AiO kylare

Hej,

Har en 7700x parat med min NH-U12S kylare som följt med mig i flera flera år och har klarat mig fint tills jag uppgraderade min burk med ett 7700x.

Jag har läst på om att min CPU är väldigt energi hungrig och ska tåla varma temps. Men jag vet inte hur bekväm jag är med att min dator idlear i 75 grader, och sedan 80-95 när jag väl spelar. Den kan gå ner till 50 grader i idle om jag stirrar på mitt skrivbord bara o inte gör någonting, men så fort jag öppnar Chrome så spikar den upp till 75 grader.

Jag har aldrig ägt en AiO kylare då jag har kunnat köra på min Noctua kylare under flera år då den är väldigt bra kvalle och det har aldrig varit ett problem tidigare.

Nu till mitt dilemma. Min lillebror har ett Ryzen 5600 parat med en MSI MAG Coreliquid A13 240 AiO kylare. Han har gått med på att jag kan byta våra CPU kylare, han bryr sig inte. Det jag läst på så ska ett 5600 gå betydligt kallare så hans kylare känns overkill för den processorn. Frågan är kommer jag göra någon betydlig vinning på att swticha våra kylare tro?