Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Ska köpa stationär dator för första gången, vad är rimligt för mina behov?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Ska köpa stationär dator för första gången, vad är rimligt för mina behov?

Hej,
Jag ska köpa en stationär dator för första gången men jag kan tyvärr ingenting om saken. Har skummat lite trådar, såg en tråd med någon vars budget var 10-15k och om jag skulle kunna hitta en rimlig dator för en sådan slant skulle jag vara nöjd, problemet är bara att jag inte förstår vad som diskuteras i tråden eftersom jag dessvärre har noll koll på datorer och dess komponenter. Har försökt läsa på men på det stora hela känner jag mig mest overwhelmed och inte så mycket klokare är jag rädd.

Detta är mina behov:
Datorn kommer att användas av mig & sambon för vardagsbruk, surf, plugg, programmering i visual studio, förmodligen visst spelande (i så fall Crusader Kings III, Stellaris, Shogun Total War 2, No Man's Sky, Mass Effect, Kingdom Come Deliverance, saker åt det hållet). Inte superbrydd om grafikinställningar vid spelande, så länge det inte laggar är jag nöjd. Spelar egentligen helst på xbox så det är oklart hur mycket spelande som faktiskt kommer att ske på datorn, men vore nice att ha möjligheten i alla fall. Skulle kanske också vilja testa att göra något litet spel i unreal engine någon gång, har ingen aning om hur stort/krävande det är dock.

Fram tills nu har jag använt samma laptop i åtta år utan problem, så jag hoppas att en stationär dator orkar minst lika länge, om inte längre? Har ingen aning om en stationär dators livslängd men ser helst att den ska vara funktionsduglig flera år utan värsta livsräddande insatserna typ.

Så, kan man hitta en rimlig dator med ovan önskemål för 10-15k? Eller hur mycket behöver jag annars vara beredd att betala?

Har också förstått att det är billigare att köpa komponenterna separat och bygga datorn själv, jag har dock aldrig gjort något sådant så undrar också hur stor risken är att råka fuck something up i processen? Det känns också lite krävande att försöka komma fram till alla specifika delar jag behöver för en komplett dator, så på så sätt känns det mer tilltalande att köpa en "färdig" dator, men jag antar att det beror på hur stor prisskillnaden är mellan de två alternativen?

Har förresten också två skärmar jag "ärvt" av släktingar och liknande, en Asus PB277Q och en Dell Ultrasharp U3415W. De har använts som extraskärmar till min & sambons respektive laptops, kommer de att duga som skärmar för den stationära datorn också om jag exempelvis skulle få för mig att spela något, eller behöver jag fundera på den saken också?

Om någon tålmodig själ orkar leda mig i rätt riktning här så vore jag himla tacksam!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Prova bygga själv, det här är ganska prisvärt just nu:

+RAM för 799 som medlem: https://www.inet.se/produkt/5307470/crucial-pro-oc-32gb-2x16g...

Annars finns det nog privatpersoner eller företag lokalt som kan hjälpa dig.

Visa signatur

*5800X|GB B550M Aorus Elite|32GB 16+16 Corsair LPX/Kingston(naken) 2133C15/2133C13 HynixAFR DR @3200C16|Asus RX7800XT OC|Seasonic GX750W|Thermaltake V21|Arctic II 280AIO|Samsung 980 Pro 2TB NVMe + 1+1TB 2,5" HDD RAID|Acer XV272Uz 1440p 240Hz

*14400f|GB B760M D3HP|64GB 2x32 Corsair LPX 2666C16|B580|RM650e|Phanteks Ultra|MSI CL A13 360AIO|1TB NVMe Crucial P310|Sony 720p 60Hz

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Kanske trots allt lägga på det som krävs för 16gb verisionen av 9060xt.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Fenrisulvfan:

Prova bygga själv, det här är ganska prisvärt just nu:
https://komponentkoll.se/bild/xmExW.png
+RAM för 799 som medlem: https://www.inet.se/produkt/5307470/crucial-pro-oc-32gb-2x16g...

Annars finns det nog privatpersoner eller företag lokalt som kan hjälpa dig.

Gå till inlägget

Tack för svar! Ursäkta om det är en dum fråga, men vad behöver man ha för verktyg för att sätta ihop en dator? Och antar att jag behöver skaffa operativsystem också, vad finns det fler för saker jag behöver tänka på om jag ska bygga en dator, utöver de faktiska komponenterna?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Johnnymobil:

Kanske trots allt lägga på det som krävs för 16gb verisionen av 9060xt.

Gå till inlägget

Absolut, det är en avvägningsfråga om det är värt 1000Kr extra för mer VRAM.

Skrivet av tassalva:

Tack för svar! Ursäkta om det är en dum fråga, men vad behöver man ha för verktyg för att sätta ihop en dator? Och antar att jag behöver skaffa operativsystem också, vad finns det fler för saker jag behöver tänka på om jag ska bygga en dator, utöver de faktiska komponenterna?

Gå till inlägget

En stjärnskruvmejsel är det enda du borde behöva.
Operativsystem kan du ladda hem på ett USB-minne så ja ett USB-minne är bra att ha och en annan dator tillhands, för att till exempel ladda hem operativsystem, men kan även i vissa fall behövas laddas hem drivrutiner till nätverkskort/Wi-Fi, så att din hopsatta dator sedan kan ladda hem vad som behövs själv.

Kolla gärna en Guide som den här på YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=_nNwvSut1vk&t=937s

Visa signatur

*5800X|GB B550M Aorus Elite|32GB 16+16 Corsair LPX/Kingston(naken) 2133C15/2133C13 HynixAFR DR @3200C16|Asus RX7800XT OC|Seasonic GX750W|Thermaltake V21|Arctic II 280AIO|Samsung 980 Pro 2TB NVMe + 1+1TB 2,5" HDD RAID|Acer XV272Uz 1440p 240Hz

*14400f|GB B760M D3HP|64GB 2x32 Corsair LPX 2666C16|B580|RM650e|Phanteks Ultra|MSI CL A13 360AIO|1TB NVMe Crucial P310|Sony 720p 60Hz

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar