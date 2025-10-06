Ska köpa stationär dator för första gången, vad är rimligt för mina behov?

Hej,

Jag ska köpa en stationär dator för första gången men jag kan tyvärr ingenting om saken. Har skummat lite trådar, såg en tråd med någon vars budget var 10-15k och om jag skulle kunna hitta en rimlig dator för en sådan slant skulle jag vara nöjd, problemet är bara att jag inte förstår vad som diskuteras i tråden eftersom jag dessvärre har noll koll på datorer och dess komponenter. Har försökt läsa på men på det stora hela känner jag mig mest overwhelmed och inte så mycket klokare är jag rädd.

Detta är mina behov:

Datorn kommer att användas av mig & sambon för vardagsbruk, surf, plugg, programmering i visual studio, förmodligen visst spelande (i så fall Crusader Kings III, Stellaris, Shogun Total War 2, No Man's Sky, Mass Effect, Kingdom Come Deliverance, saker åt det hållet). Inte superbrydd om grafikinställningar vid spelande, så länge det inte laggar är jag nöjd. Spelar egentligen helst på xbox så det är oklart hur mycket spelande som faktiskt kommer att ske på datorn, men vore nice att ha möjligheten i alla fall. Skulle kanske också vilja testa att göra något litet spel i unreal engine någon gång, har ingen aning om hur stort/krävande det är dock.

Fram tills nu har jag använt samma laptop i åtta år utan problem, så jag hoppas att en stationär dator orkar minst lika länge, om inte längre? Har ingen aning om en stationär dators livslängd men ser helst att den ska vara funktionsduglig flera år utan värsta livsräddande insatserna typ.

Så, kan man hitta en rimlig dator med ovan önskemål för 10-15k? Eller hur mycket behöver jag annars vara beredd att betala?

Har också förstått att det är billigare att köpa komponenterna separat och bygga datorn själv, jag har dock aldrig gjort något sådant så undrar också hur stor risken är att råka fuck something up i processen? Det känns också lite krävande att försöka komma fram till alla specifika delar jag behöver för en komplett dator, så på så sätt känns det mer tilltalande att köpa en "färdig" dator, men jag antar att det beror på hur stor prisskillnaden är mellan de två alternativen?

Har förresten också två skärmar jag "ärvt" av släktingar och liknande, en Asus PB277Q och en Dell Ultrasharp U3415W. De har använts som extraskärmar till min & sambons respektive laptops, kommer de att duga som skärmar för den stationära datorn också om jag exempelvis skulle få för mig att spela något, eller behöver jag fundera på den saken också?

Om någon tålmodig själ orkar leda mig i rätt riktning här så vore jag himla tacksam!