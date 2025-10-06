Förbättring av ai i kundtjänst

Tjena, jag gjorde ett inlägg för några dagar sen om ai i kundtjänst och fick bra svar som fick mig att tänka. Många tyckte att ain var ganska dålig och gav mindre bra svar och har kollat in på det lite mer med Swedbanks ai. Som jag uppfattat det så har ain svårt att fatta vad man frågar om. Jag tänker att om ain skulle få lättare att förstå vad man frågor om så skulle det bli bättre men märkte också att flödet på konversationen var väldigt dålig också. Tänker att det är mycket som kan göra så att det blir bättre men skulle vilja veta, vad tror ni man skulle kunna göra för att förbättra ain?