5800X3D 32Gb 3600 Cl16 och Asus Tuf gaming X570-plus wifi säljes

Säljer av delar pga uppgradering.

Processor: 5800X3d

Minnen: 32Gb 3600 Cl16 Kingston Fury renegade med led

Mobo: Asus Tuf Gaming X-570-Plus Wifi

Säljes gärna tillsammans, då kan en Hyper 212 cpukylare följa med som varit monterad vid intresse, alt stock kylare till 5800X3d.

Allt kommer i org kartonger, plockades ur förra veckan ur burken.

Nästan synd att sälja 5800X3D haha.

Tänkte mig 4000kr eller bud för allt.

Finns utanför Norrköping, annars står köparen för frakten.

Kör bud till lördag 11/10 alt. kortare om jag känner mig nöjd.

Mvh Dan

