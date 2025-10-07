Billig mikrofon för Home Assistant

Jag har ett homelab med bl.a Ryzen 5800X, så rätt kraftig maskin. Tänkte sätta upp Home Assistant, med bl.a röst kommandon, så jag behöver en mikrofon för det såklart (högtalare också kanske?). Osäker hur Home Assistant funkar, om den har typ en Google/Alexa röst som svarar eller vad.

Jag har dock ingen aning hur man hittar en mikrofon som är bra på att plocka upp ljud från långa avstånd? Eller om det är bättre att köpa något helt annat som sköter mikrofon (och eventuellt högtalare)?