Grafikkort för Blender?

Hej, jag ska byta ut mitt gamla GTX1080 till något modernare. Ska främst användas för modellering och skulpterande i Blender.

Har kollat på RTX 5070 och 5060 Ti. 5070 verkar ju bättre i spel men har bara 12 GB vram, vilket påverkar prestanda I Blender, vad jag har förstått.

Någon som har erfarenhet eller tips? Budget ligger på runt 6500:-

Datorspec:

Gigabyte B760 Gaming X

i5 12600K

32GB ram