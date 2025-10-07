Missa inte Amazon Prime Deal Days!
Grafikkort för Blender?

Grafikkort för Blender?

Hej, jag ska byta ut mitt gamla GTX1080 till något modernare. Ska främst användas för modellering och skulpterande i Blender.
Har kollat på RTX 5070 och 5060 Ti. 5070 verkar ju bättre i spel men har bara 12 GB vram, vilket påverkar prestanda I Blender, vad jag har förstått.

Någon som har erfarenhet eller tips? Budget ligger på runt 6500:-

Datorspec:
Gigabyte B760 Gaming X
i5 12600K
32GB ram

Ingen koll på hur pass amd är i blender men dy får ju ett amd 9070 för ront samma pengar med 16gb vram.

Kan va värt att kolla upp.

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=14495853

ASUS B550-f-Gaming, R9 5800X3D, HyperX 3200Mhz cl16 128Gb ram, rtx 3070ti.
