Nytt från SweClockers: Jobb för teknikintresserade

Melding Plague

Nytt från SweClockers: Jobb för teknikintresserade

Något nytt har vuxit fram bakom kulisserna. Nu är betaversionen här!

Läs hela artikeln här

Medlem

Va dåligt med filter. Inget för remote?

Medlem

Kan nog bli bra i första anblicken men saknar en länk till arbetsförmedlingens hemsida och som då kanske kan vara af-annonsnummret för den tjänsten.

Länk till af: 30114892

Visa signatur

Observera att i 0.6.0 av Custom SweC så finns det en bugg som gör att du måste uppdatera manuellt! Gör det här
Custom SweC - Optimerar utseendet på Sweclockers. 4 Okt : v0.6.1 Dölj namnen i top/notifications menyn!
Installera Custom SweC UserCSS

Konsolpleb 🕹

Tre snabba som jag reagerade på:

  • Tyckte dark mode var lite för ”kontrastigt” på desktop. Gör det ganska jobbigt att läsa. Vet inte om lite mindre mörk bakgrund eller mer grått typsnitt skulle göra det lättare för ögonen kanske.

  • Det är ganska få avdelare som gör att mycket av innehållet ”flyter ihop” känner jag. Vilket också bidrar till att det blir lite ansträngande.

  • När man skiftar paginering tas man inte upp överst till nästa sida, så man måste scrolla upp varje gång man byter sida.

Mycket fint att se det här komma till liv
Hoppas ni kan fylla med intressanta tjänster från andra håll än Arbetsförmedlingen.

Personligen hade kanske jag gärna sett att definitionen breddades lite. Tänker att vi är många som jobbar inom teknik men inte direkt med tekniken (marknadsföring, redaktörer, kundtjänst, säljare osv osv osv) där det kändes ganska tunnsått just nu.

Visa signatur

240p är livet

Geeks
Grundare
Skrivet av Fujiwara:

Va dåligt med filter. Inget för remote?

Inte i dagsläget nej, den informationen finns helt enkelt inte i dataunderlaget men är ett exempel på något som vi vill lägga till framöver när vi bygger mer "eget". Tänker du på filter för 100% remote / distansarbete? Det går att skapa en filtrering och använda ordet "Distans" i sökfältet exempelvis.

Skrivet av Lagers:

Kan nog bli bra i första anblicken men saknar en länk till arbetsförmedlingens hemsida och som då kanske kan vara af-annonsnummret för den tjänsten.

Länk till af: 30114892

Förklara gärna, i vilken situation behövs AF-annonsnumret?

Skrivet av UndaC:

Tre snabba som jag reagerade på:

  • Tyckte dark mode var lite för ”kontrastigt” på desktop. Gör det ganska jobbigt att läsa. Vet inte om lite mindre mörk bakgrund eller mer grått typsnitt skulle göra det lättare för ögonen kanske.

  • Det är ganska få avdelare som gör att mycket av innehållet ”flyter ihop” känner jag. Vilket också bidrar till att det blir lite ansträngande.

  • När man skiftar paginering tas man inte upp överst till nästa sida, så man måste scrolla upp varje gång man byter sida.

Mycket fint att se det här komma till liv
Hoppas ni kan fylla med intressanta tjänster från andra håll än Arbetsförmedlingen.

Personligen hade kanske jag gärna sett att definitionen breddades lite. Tänker att vi är många som jobbar inom teknik men inte direkt med tekniken (marknadsföring, redaktörer, kundtjänst, säljare osv osv osv) där det kändes ganska tunnsått just nu.

Utmärkt feedback!

Visa signatur

Edin Mehinovic, SweClockers.com

Tangentbordskonnässör

Bra initiativ!
Skulle dock vilja ha samma ljusa tema som finns på vanliga sweclockers. Men antar att det kommer så småningom.

Visa signatur

Mekaniska tangentbord - Guide ||
Gaming möss - Guide

Medlem
Skrivet av Edin:

Förklara gärna, i vilken situation behövs AF-annonsnumret?

Om man också kollar på af egna sida vilket man kanske gör om man söker jobb, kan man jämföra lätt om det är samma annons man sett där som på denna sida.

Visa signatur

Observera att i 0.6.0 av Custom SweC så finns det en bugg som gör att du måste uppdatera manuellt! Gör det här
Custom SweC - Optimerar utseendet på Sweclockers. 4 Okt : v0.6.1 Dölj namnen i top/notifications menyn!
Installera Custom SweC UserCSS

Medlem

Min första tanke var att dark mode var aktiverat, säkert ngt med min browser, men jag gick ifrån sidan ganska direkt. Så pass hacker är jag inte

Medlem

Riktigt bra! Även om min bild är att många arbetsgivare har som ett krav att man redan har ett arbete för de gillar känslan att ta ifrån någon annans anställd.

Skämt åsido bra. Olika filter i sin ära, men olika arbetsgivare brukar inte har klara gränser. T.ex distansarbete så beror det på exakt vad man ska göra hos företaget.

Hedersmedlem

Jag måste nog också slå ett slag för ljust tema på sidan.
Mörkt tema är inte min kopp te.

Annars tänkte jag bara på att spara/bevaka bara verkar vara lokalt styrt via typ cookies eller motsvarande.
Jag som ofta byter enhet (jobbdator, mobil, hemmadator) är det lite svårt att lyckas nyttja sånt om det inte finns synkat med ett bakomliggande konto på något sätt.

Mina två kommentarer

Visa signatur

Dator, MOBO: Asus ROG Strix X550-F Gaming, CPU: AMD Ryzen 5 5600X (4.2GHz), GPU: AMD Radeon RX 6950XT, RAM: 4x16GB Corsair Vengeance LPX 3200MHz, OS-HDD: Intel 750 PCIe 400GB, PSU: EVGA SuperNOVA G2 850W

Geeks
Grundare
Skrivet av Klorixx:

Jag måste nog också slå ett slag för ljust tema på sidan.
Mörkt tema är inte min kopp te.

Annars tänkte jag bara på att spara/bevaka bara verkar vara lokalt styrt via typ cookies eller motsvarande.
Jag som ofta byter enhet (jobbdator, mobil, hemmadator) är det lite svårt att lyckas nyttja sånt om det inte finns synkat med ett bakomliggande konto på något sätt.

Mina två kommentarer

Jajamän, du vet ju vart vår brevlåda bor. Välkommen 🤗

Visa signatur

Edin Mehinovic, SweClockers.com

