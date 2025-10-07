Nytt från SweClockers: Jobb för teknikintresserade

Tre snabba som jag reagerade på:

Tyckte dark mode var lite för ”kontrastigt” på desktop. Gör det ganska jobbigt att läsa. Vet inte om lite mindre mörk bakgrund eller mer grått typsnitt skulle göra det lättare för ögonen kanske.

Det är ganska få avdelare som gör att mycket av innehållet ”flyter ihop” känner jag. Vilket också bidrar till att det blir lite ansträngande.

När man skiftar paginering tas man inte upp överst till nästa sida, så man måste scrolla upp varje gång man byter sida.

Mycket fint att se det här komma till liv

Hoppas ni kan fylla med intressanta tjänster från andra håll än Arbetsförmedlingen.

Personligen hade kanske jag gärna sett att definitionen breddades lite. Tänker att vi är många som jobbar inom teknik men inte direkt med tekniken (marknadsföring, redaktörer, kundtjänst, säljare osv osv osv) där det kändes ganska tunnsått just nu.