Samsung paket Z Fold 7 säljes/bytes

Tjena! Lite sugen på att testa Apple träsket igen så kollar om det finns något intresse för ett gediget Samsung paket innan jag eventuellt tradear in telefonen och säljer tillbehören löst.

Det som finns är följande:

Samsung Z Fold 7 512GB Jet black & gäng fodral och något originalskärmskydd ifrån Samsung

Galaxy watch 8 classic svart

Samsung buds 3 pro Silver

Samsung 3 in 1 trådlösa laddare specifikt denna: https://www.elgiganten.se/product/tjanster-tillbehor/batterie...

Kvitton & originalkartonger finns till allting, orkar inte gräva upp exakta köpdatum just nu men kan göras vid förfrågan.

Folden är i bra skick, suttit skärmskydd på yttre skärmen ifrån dag 1. Använts med fodral men nu sista tiden utan och enbart ett skin på baksidan. Finns en liten kantstöt upp till höger av telefonen samt ett pyttelitet märke ner till vänster i ramen, några enstaka microscratches på inre displayen typ 3 stycken där höger tumme används. Ska försöka få till lite bilder ikväll & ladda upp då jag är på jobbet just nu.

Söker antingen bytesmöjlighet mot apple prylar dock främst 17 Pro/ 17 pro max beroende på minne & andra tillbehör eventuellt en liten slant åt mitt håll imellan.

Kan även säljas som ett helt paket men har absolut inget pris i huvudet just nu.

Har du något pris du kan tänka dig att ge så håll gärna detta i tråden, bytesförslag kan tas i PM.

Allt gott 🙂!

