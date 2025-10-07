Missa inte Amazon Prime Deal Days!
Köpes AMD Ryzen 5700x3d eller 5800x3d

Som annonsen lyder, köper en 5700x3d eller 5800x3d, enbart cpu är intressant.
Inga ockerpriser, kommentera vad du vill ha så utgår vi därifrån.

Skickas eller kan hämtas efter överrenskommet 10mil ifrån Herrljunga, (Göteborg,Borås,Skövde osv).

MVh

Chassi: Fractal design Define C Mobo: aorus x570 elite
Cpu Ryzen 3600 Kylare noctua nh-d15Gpu 7900XT Ram g.skill flare x black
Kingston a2000 1TB 2x PSU: EVGA SuperNova 850 G2

