Köpes AMD Ryzen 5700x3d eller 5800x3d

NatureBoyyy
Medlem ★
●
Visa signatur
Chassi: Fractal design Define C Mobo: aorus x570 elite
Cpu Ryzen 3600 Kylare noctua nh-d15Gpu 7900XT Ram g.skill flare x black
Kingston a2000 1TB 2x PSU: EVGA SuperNova 850 G2
Som annonsen lyder, köper en 5700x3d eller 5800x3d, enbart cpu är intressant.
Inga ockerpriser, kommentera vad du vill ha så utgår vi därifrån.
Skickas eller kan hämtas efter överrenskommet 10mil ifrån Herrljunga, (Göteborg,Borås,Skövde osv).
MVh
Chassi: Fractal design Define C Mobo: aorus x570 elite
Cpu Ryzen 3600 Kylare noctua nh-d15Gpu 7900XT Ram g.skill flare x black
Kingston a2000 1TB 2x PSU: EVGA SuperNova 850 G2
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.