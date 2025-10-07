HAVN BF 360 Flow – små detaljer gör stor skillnad

Sitter precis i svängen för att köpa nytt chassi, har delvis väntat på att BF360 skulle komma.

Men sitter ändå o funderar mellan Meshify 3 eller BF360. Tanken är att köra med 280/360 AIO i toppen. Havn känns mycket större fast det inte är så många cm det skiljer sig åt.

Tyvärr hade jag velat se lite mer temperatur data, jag hoppas att Gamernexus släpper sin casereview i dagarna då han gör ganska bra tester med jämförelser till andra chassin också.