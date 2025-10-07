Missa inte Amazon Prime Deal Days!
HAVN BF 360 Flow – små detaljer gör stor skillnad

Calle sätter tänderna i HAVN:s nästa modell som imponerar med läcker design och luftflöde i toppklass.

Cool!
Ser att det finns i ljus variant också. Men inte med mesh om man vill ”slippa” fönstret?

• Fractal Design North | ASUS ROG Strix B650E-F | Ryzen 7 7800X3D | Radeon RX 7900 GRE | 64 GB RAM | Windows 11
• Mac mini | M4 Pro | 48 GB RAM | 1 TB | macOS 15 Sequoia
• MacBook Pro 14" | M2 Max | 96 GB RAM | 1 TB | macOS 15 Sequoia

180mm är trevligt och bra! Om de nu håller i 10-15 år?
Har 2st 200mm i mitt, skyfflar en del luft till en låg "ljudkostnad".

Fint, "synd" att jag hann köpa en låda redan som jag inte hunnit/orka bygga i än...

Burk:Ryzen 2700X~Asus Prime X470-Pro~G.Skill Flare X 16GB 3200 | Dark Rock Pro 4 | Asus GTX 970 | 3SSD+1HDD | Fractal Design R6 | AW3418DW | Logitech G810~Logitech G502 | argon C1~Argon DA1
Unraid:Xeon E3-1275~Supermicro X11SSH-LN4F~32GB Crucial DDR4 ECC | JBOD 12TB

Jag måste tänka tillbaka till NR200P senast ett chassi golvade mig. HAVN BF 360 är oerhört imponerande, från alla vinklar och ur alla aspekter. Visst, det är inte särskilt flashigt - men för mig känns det som att klaga på att en fullblodshäst inte är en bra blodhund. De har två olika användningsområden och riktar sig mot två olika målgrupper.

Sitter precis i svängen för att köpa nytt chassi, har delvis väntat på att BF360 skulle komma.

Men sitter ändå o funderar mellan Meshify 3 eller BF360. Tanken är att köra med 280/360 AIO i toppen. Havn känns mycket större fast det inte är så många cm det skiljer sig åt.

Tyvärr hade jag velat se lite mer temperatur data, jag hoppas att Gamernexus släpper sin casereview i dagarna då han gör ganska bra tester med jämförelser till andra chassin också.

Gamernexus kommer publicera flera videos angående detta. Borde ske inom kort

Pro Gamersware GmbH erbjuder allt från högkvalitativ instegsutrustning med varumärken som Nitro Concepts, ThunderX3 och Kolink till professionella high-end-produkter som noblechairs, Endgame Gear, HAVN & Ducky.

Vad har du för chassi?

Gött att höra!
Vet att 360 rads passar, men hur passar LF 3 i sitt 360 utförande i toppen?

Tvivlar på att en LF3 får plats där i toppen. Detta chassi verkar ju vara ett renodlat luftchassi.

14900KF--Apex Encore--RTX 4090--G.Skill 2x24GB DDR5-8000--Dynamic Evo XL
12900K--Asrock Z790i--2X16GB DDR5 6000
Ljud: Lewitt Connect 6--Shure SM7B

