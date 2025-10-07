ROG Strix X870-I Gaming Wifi

Koine
Köpte den här som en del bland andra grejer på en auktion, men har nog ingen användning för kortet. Eftersom den är köpt på auktion har jag därför inget kvitto från det ursprungliga inköpsstället.
Den är till synes oanvänd och jag kan inte se några defekter eller dylikt, men titta gärna noga på bilderna själva. Jag har inte heller inte testat kortet så jag kan tyvärr inte säga om det fungerar eller inte.
Kan skickas mot frakt eller kan hämtas på plats. Kan också leverera/mötas upp inom ett rimligt avstånd mot ersättning för bränsle.
Jag kan även avsluta affären genom en blocket-annons där man löser frakt och köpskydd (mot en ytterligare kostnad som du som köpare står för), om det skulle vara av intresse för säkerheten.
Kontant eller Swish. Jag skulle också kunna tänka mig att byta mot något kul, typ en receiver till en ljudanläggning, fiskegrejer, skrivare eller något annat till motsvarande värde. Kom i så fall med förslag.
Jag förbehåller mig rätten att neka en köpare om jag tycker något verkar skumt.
Har du möjlighet att ta ett par bilder på själva sockeln?
Absolut, säg till om det behövs mer.
Tackar.
Går det att få en från sidan också, med bra ljus, så man ser längs med pinsen?
Tackar.
Sådär, nu har jag tagit några till. Säg till om det behövs fler, jag är lite ny på makrofotografering men jag kan göra fler försök :).
