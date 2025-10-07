M.2 NVME SSD till PCIE X1 Adapter

Harry2006
Medlem
●
Har ett gammalt moderkort som saknar M2 plats så jag köpte billig Kina Adapter för att testa
kommer det att gå att boota med adaptern eller kan man bara ha den som vanlig lagring?
tackar för hjälpen
Är osäker på om nvme går att köra på x1.
Normalt brukar de köras på x2 eller x4.
Men akulle det gå räkna med typ 1/4 av dess specade maxfart.
Om den kommer vara bootbar beror lite på om moderkortet stödjer det eller inte.
ASUS B550-f-Gaming, R9 5800X3D, HyperX 3200Mhz cl16 128Gb ram, rtx 3070ti.
