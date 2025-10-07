Missa inte Amazon Prime Deal Days!
Forum Datorkomponenter Lagring Tråd

M.2 NVME SSD till PCIE X1 Adapter

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

M.2 NVME SSD till PCIE X1 Adapter

Har ett gammalt moderkort som saknar M2 plats så jag köpte billig Kina Adapter för att testa
kommer det att gå att boota med adaptern eller kan man bara ha den som vanlig lagring?

tackar för hjälpen

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Är osäker på om nvme går att köra på x1.

Normalt brukar de köras på x2 eller x4.

Men akulle det gå räkna med typ 1/4 av dess specade maxfart.

Om den kommer vara bootbar beror lite på om moderkortet stödjer det eller inte.

Visa signatur

ASUS B550-f-Gaming, R9 5800X3D, HyperX 3200Mhz cl16 128Gb ram, rtx 3070ti.
[Lista] De bästa gratisprogrammen för Windows
[Diskussion] De bästa gratisprogrammen för Windows

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar