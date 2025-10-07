Ny gamingdator 40k-isch

BEHOV

Har behov av en tyst men kraftfull speldator som även ska klara att editera filmer etc. 4 TB SSD samt 64 GB RAM därav. Är för rädd för vattenkylare för att våga ha det. Spelar oftast Escape From Tarkov, Arma Reforger, och andra titlar där grafik är extremt viktigt pga inspelning såväl som processorkraft för alla beräkningar som ska göras. 2560 x 1440 men vill ha hög FPS.

Började plocka ihop följande dator från aktuellt erbjudande på Komplett där priset med 10 k rabatt landar på 40 k: https://www.komplett.se/product/1318958/gaming/gamingdator/ga...

- där 5090 är utbytt mot 5080 och krut istället lagts på mer ram, SSD samt nätaggregat. Började undra om hoppet från nuvarande 3080 blir för lite med 5080 - men samtidigt med 5090 landar jag på ca 54 000 i pris vilket känns väl häftigt.

Komplett-PC Epic Gaming a370 RGB - RTX 5090 Edition

visa konfiguration

Windows 11 Home

Asus TUF GAMING GT302 TG ARGB Mid Tower (svart)

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC

AMD Ryzen 9 9900X3D CPU Tray

be quiet! Pure Rock 3 Black CPU Kylare

Kingston FURY Beast RGB DDR5 6000MHz 64GB

Kingston FURY Renegade M.2 NVME SSD HeatS 4TB

MSI B850 GAMING PLUS WIFI Moderkort

Phanteks AMP GH Komplett Edition 1000W 80+ Platinum PSU

Garanti 3 års inskicksgaranti

Stötsäker kartong

Art. nr: 1318958

Notera att jag kan väldigt lite om teknik mer än att jag kan läsa siffror, jag kan inget om märkena, datorbyggen etc men älskar gaming och editing.

Kom gärna med input, men notera att jag inte bryr mig om datorn kostar 36 000 eller 44 000 - allt beror på. Tyst, stabil, driftsäker, framtidssäkrad. Kraftfull men inte 5090 om det inte absolut måste bli så.

Tack på förhand!