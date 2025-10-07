Missa inte Amazon Prime Deal Days!
Asus TUF 3080 OC 10 Gb

Asus TUF 3080 OC 10 Gb

Hej.

Säljer av mitt 3080 efter uppgradering.
Köpt begagnat här på SweClockers;
https://www.sweclockers.com/marknad/225804-asus-turf-3080-10g...

Fungerat felfritt i min ägo.
Corsair sleeved typ 4 kabel för PCIe x 2, ingår, använt med mitt Corsair RM850x.

Finns att hämta i Skaraborgstrakten, kan mötas i Skövde eller Jönköping.

Lokala köpare där frakt inte behövs föredras, men kan skickas, köparen står då för frakt.

Förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill etc...

