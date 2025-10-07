Problem med installation av Windows 11

thexps
Medlem ★
●
Skulle precis installera om min grabbs dator men råkar ut för ett konstigt fel.
Han har en Samsung SDD 840 EVO 250GB. Denna har Windows 11 varit installerar på tidigare. Samt Kingston SNVS2000gb M.2. Denna har spelen varit installerad på innan.
När jag bootar min USB med Windows 11 så går installationen som vanligt. Jag väljer att rensa båda diskarna, skapar ny partition på M.2 disk och väljer installera.
Installationsprogrammet startar och kör genom de olika delarna, kopierar Windows filer, installerar, uppdaterar osv.
Sedan ska installationen starta om, och här blir de fel någonstans.
Installationen återupptas inte. Man hamnar i början av installationen igen. Tar men ut USB stickan så hamnar man i BIOS och inget BOOT media finns.
Installerar jag däremot Windows på SSD disken så fungerar det som det ska.
Varför blir de såhär?
Tips från coachen är att alltid koppla ur, eller iaf i BIOS stänga av diskar man inte vill ha spår av Windows på.
Kanske hjälper med bara det lilla...
// men vad vet jag, fråga en expert istället
Tycker det låter som en Kingston SSD jag hade som gav upp (Enda SSD'n jag haft som pajat)
på den så återställde den sig till en tidigare state så fort strömmen bröts. Testa att skapa nån fil på den och bryt strömmen och se om den är kvar!
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.