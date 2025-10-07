Problem med installation av Windows 11

Skulle precis installera om min grabbs dator men råkar ut för ett konstigt fel.

Han har en Samsung SDD 840 EVO 250GB. Denna har Windows 11 varit installerar på tidigare. Samt Kingston SNVS2000gb M.2. Denna har spelen varit installerad på innan.

När jag bootar min USB med Windows 11 så går installationen som vanligt. Jag väljer att rensa båda diskarna, skapar ny partition på M.2 disk och väljer installera.

Installationsprogrammet startar och kör genom de olika delarna, kopierar Windows filer, installerar, uppdaterar osv.

Sedan ska installationen starta om, och här blir de fel någonstans.

Installationen återupptas inte. Man hamnar i början av installationen igen. Tar men ut USB stickan så hamnar man i BIOS och inget BOOT media finns.

Installerar jag däremot Windows på SSD disken så fungerar det som det ska.

Varför blir de såhär?