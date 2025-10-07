Missa inte Amazon Prime Deal Days!
Ny skärm - varför känns denna så "dålig"?

Medlem

Ny skärm - varför känns denna så "dålig"?

Har haft samma skärm under många år.
ASUS VE228
https://www.shi.com/product/22042167/ASUS-VE228H-LED-monitor

Fick denna skärm från min arbetsplats
Dell P2425HE
https://www.inet.se/produkt/2226336/dell-24-pro-plus-p2425he-...

Känns inte alls rätt.
* Kör mycket mörkt tema i program och på webben, allt känns för mörkt och grått nu....
* Ljusa sidor blir lite lätt bländande eller så känns det bara fel.

Haft min ASUS skärm i nästan 10 år.
Gjorde väl ett litet lätt antagande att en skärm idag borde bara generellt vara likvärdig eller bättre... men icke verkar det som
Får ta och lämna tillbaka denna

Men någon vänlig kanske kan förklara om det finns någon självklar anledning. Är DELL´s IPS skärm "sämre" än ASUS TN skärm?
Eller är det bara jag som hittar på?

Chassi: Phanteks XT Pro Ultra Svart | CPU: AMD Ryzen 9 7900X 4.7 GHz 76MB | Moderkort: MSI B650 Gaming Plus WIFI | Nätagg: Corsair RM850x 850W v3 | RAM: Kingston 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 FURY Be | HDD: Kingston Fury Renegade M. 2 NVMe SSD Gen 4 2TB | CPUkylning: Thermalright Phantom Spirit 120 SE

Medlem

Handlar om vana. Efter så många år har man blivit van vid hur färgerna osv är på den skärmen, får man sen en ny kan det kännas fel.

Precis som med ljud, har du haft ett par högtalare/setup du lyssnat på i 10+ år och sen köper några betydligt finare så kan det låta för jäkligt i dina öron.

Sen ska väl sägas att, jag kommer ihåg när jag gick från en 120hz TN skärm jag haft typ 10+ år till en IPS, jag HATADE ips skenet först.
Så det kan ju också ha med saken att göra.

Medlem
Så, du säger att mörka sidor blir mörkare och ljusare sidor blir ljusare med den nya skärmen?

Min gissning är att det är den nya skärmen som gör (mer) rätt, medan din gamla hade dålig ljusstyrka (vilket ofta blir fallet med tiden) och dålig svärta.

Bara för att den nya skärmen ser annorlunda ut mot din gamla så behöver det inte vara den nya som gör fel.

Bildexpert 📺

Det rimliga är att en 10 år gammal TN-skärm är rätt så kass egentligen och inte visar någonting rätt. Det rimliga är också att en aktuell och TÜV-certad IPS-skärm från Dell istället är ungefär så rätt som det ska vara. Dells IPS:er tenderar att vara inte perfekta men ändå nära universellt rådande färgstandarder likt sRGB och Rec.709. Allt man konsumerar på skärm följer dessa normer oavsett vad.

Om du haft samma skärm i tio år så utgör den din referenspunkt. Du har lärt dig fel om hur bild ska se ut och när du möter något annat känns det "fel" eftersom det som du är van med sedan tio år, det finns förmodligen bara hos just din skärm. Allt annat du testar riskerar kännas "fel" då den TN-skäm du gjort till din referenspunkt är något helt godtyckligt.

Nu finns det ett par saker du kan göra. Dell-skärmen kanske är ljusstarkare än din gamla skärm så att ljusa sidor blir just lite bländande. Detta löser du genom att sänka ljusstyrkan på skärmen.

Att dina mörka teman är för mörka kan ha andra förklaringar, troligtvis att din gamla skärm var alldeles för ljus/blek och återgav fel tonkurva så att mörka teman mer är nyanser av grått medan det på en mer korrekt skärm blir ungefär samma nyanser av svart och mörkgrått. För att det är så de kanske ser ut egentligen, bara att du fick en godtycklig version.

Detta kan beror på felaktiga svartnivåer, antingen att Dell-skärmen är för mörk eller ASUS-skärmen är för ljus. Detta kan uppstå om man kör HDMI då det beroende på signal ska vara Full/Extended eller Normal/Limited. Generellt vill man i datorsammanhang se till att signalen som körs är RGB Full.

Svårt att säga exakt vad utan att ha skärmarna framför sig. Kolla in den här sidan: http://www.lagom.nl/lcd-test/black.php

Du ska kunna urskilja de första nivåerna 1 och 2 precis i ett mörkt rum, ofta inte i ett ljust rum. Om många nivåer saknas, 1–10 eller mer är nivåerna klippta av någon anledning likt ovan. Men det kan också vara så att din ASUS hade lyfta nivåer där 1 och 2 är tydliga gråa mot bakgrunden. Alltså att du där fick fel bild från början och därmed efter tio blev van med detta.

Visa signatur

BildskärmarLCD, LED och OLEDPixelklockanBildkablarHDMI 2.1Spel-TVInput lagResponstidG-Sync och FreesyncLjusstyrkaTV-guidenFilm, sport, ljust rum? – Krökt skärmBildguide: svart och vitt

Medlem

Jag tror också det är mycket en vanesak, ge det en månad eller två och flippa med olika inställningar.

Känner själv igen det när jag gick från en asus skärm till en annan asus trodde det skulle infinna sig wow känsla men icke, så här efterhand borde man gjort djupare research än vad man gjorde.

Visa signatur

Desktop|Intel i5 12600|Asus Prime B760 Plus|Nvidia RTX 3070|Corsair DDR5 2x16GB|1TB M.2/1TB SSD
Mouse|Logitech G Pro|Keyboard|Xtrfy K4|Monitor|Asus PG279QM|Asus VG34VQL3A
Laptop|HP ProBook 4320s I3|525GB SSD|4GB DDR3|NAS|Synology 412+ 30TB
Phone|iPhone 13 128GB|Tab|Mi Pad 4 64GB|HTPC|Google TV|Server|Intel Nuc

Medlem

Att nåt är nytt gör det inte automatiskt lika bra eller bättre för den delen heller.

Visa signatur

Här nere kan man skriva lite olika saker.

Medlem

Det är säkerligen rätt det ni skriver. Är ju väldigt van vid den skärm jag har och sitter regelbundet vid den.

TN panel
IPS panel
VA panel

Vad är det som skiljer dessa. Jag är ingen gamer... kontorsarbete och plöjer mycket film på min skärm.
Så vill ha bra svärta och vettiga betraktningsvinklar. Jag är nära skärmen mycket, så vill inte uppleva att den inte funkar när man är nära och kollar åt sidorna på skärmen.

Visa signatur

Chassi: Phanteks XT Pro Ultra Svart | CPU: AMD Ryzen 9 7900X 4.7 GHz 76MB | Moderkort: MSI B650 Gaming Plus WIFI | Nätagg: Corsair RM850x 850W v3 | RAM: Kingston 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 FURY Be | HDD: Kingston Fury Renegade M. 2 NVMe SSD Gen 4 2TB | CPUkylning: Thermalright Phantom Spirit 120 SE

Medlem
Den korta och något förenklade versionen:
TN: Snabb uppdatering av bild. Inte särskilt bra på något annat
IPS: Bra betraktningsvinklar, bra färgåtergivning, inte så jättebra svärta. Risk för sk. IPS-glow
VA: Bra svärta. Okej men inte bra betraktningsvinklar. Risk för eftersläp av rörliga föremål i bilden.

Skall man ha en allroundskärm som funkar till det mesta, och inte är direkt dålig på något så välj IPS.
VA är generellt bra för film, men inte om man sitter så nära att det blir stora betraktningsvinklar

