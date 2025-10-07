Ny skärm - varför känns denna så "dålig"?

Det rimliga är att en 10 år gammal TN-skärm är rätt så kass egentligen och inte visar någonting rätt. Det rimliga är också att en aktuell och TÜV-certad IPS-skärm från Dell istället är ungefär så rätt som det ska vara. Dells IPS:er tenderar att vara inte perfekta men ändå nära universellt rådande färgstandarder likt sRGB och Rec.709. Allt man konsumerar på skärm följer dessa normer oavsett vad.

Om du haft samma skärm i tio år så utgör den din referenspunkt. Du har lärt dig fel om hur bild ska se ut och när du möter något annat känns det "fel" eftersom det som du är van med sedan tio år, det finns förmodligen bara hos just din skärm. Allt annat du testar riskerar kännas "fel" då den TN-skäm du gjort till din referenspunkt är något helt godtyckligt.

Nu finns det ett par saker du kan göra. Dell-skärmen kanske är ljusstarkare än din gamla skärm så att ljusa sidor blir just lite bländande. Detta löser du genom att sänka ljusstyrkan på skärmen.

Att dina mörka teman är för mörka kan ha andra förklaringar, troligtvis att din gamla skärm var alldeles för ljus/blek och återgav fel tonkurva så att mörka teman mer är nyanser av grått medan det på en mer korrekt skärm blir ungefär samma nyanser av svart och mörkgrått. För att det är så de kanske ser ut egentligen, bara att du fick en godtycklig version.

Detta kan beror på felaktiga svartnivåer, antingen att Dell-skärmen är för mörk eller ASUS-skärmen är för ljus. Detta kan uppstå om man kör HDMI då det beroende på signal ska vara Full/Extended eller Normal/Limited. Generellt vill man i datorsammanhang se till att signalen som körs är RGB Full.

Svårt att säga exakt vad utan att ha skärmarna framför sig. Kolla in den här sidan: http://www.lagom.nl/lcd-test/black.php

Du ska kunna urskilja de första nivåerna 1 och 2 precis i ett mörkt rum, ofta inte i ett ljust rum. Om många nivåer saknas, 1–10 eller mer är nivåerna klippta av någon anledning likt ovan. Men det kan också vara så att din ASUS hade lyfta nivåer där 1 och 2 är tydliga gråa mot bakgrunden. Alltså att du där fick fel bild från början och därmed efter tio blev van med detta.