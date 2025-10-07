Nuc, Prodesk

LicKeN
Medlem ★
●
Tre överblivna maskiner säljes, passar som linuxburkar eller liknande utan problem hos någon som har tid att nyttja dem.
NUC DC3217BY:
i3-3217U
2x 2GB
64GB MSATA
Wifi (OBS, ej ethernet)
NUC D54250WYKH:
i5-4250U
2x 4GB
120GB SSD
HP ProDesk 600 G1 DM:
i5-4950T
2x 4GB
120GB SSD
Wifi
Pris: Bud, endast på varje burk var för sig ej sambud.
Budgivning till Torsdag 9/10 12:00
Finns att hämta i Umeå.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.