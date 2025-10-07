Hej!

Jag har en Borderlands 4 spelkod över som jag fick med vid köp av ett grafikkort.

Det kräver att du har något av följande:

NVIDIA GeForce RTX™ 5090, 5080, 5070 Ti, 5070 desktop system or graphics card, or laptop with a GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU, RTX 5080 Laptop GPU, RTX 5070 Ti Laptop GPU, RTX 5070 Laptop GPU.

Se instruktioner här:

https://www.nvidia.com/sv-se/geforce/campaigns/borderlands-4-...

Utrop 500 kr

Köp nu 550 kr

