jambaw
Medlem
●
Hej!
Jag har en Borderlands 4 spelkod över som jag fick med vid köp av ett grafikkort.
Det kräver att du har något av följande:
NVIDIA GeForce RTX™ 5090, 5080, 5070 Ti, 5070 desktop system or graphics card, or laptop with a GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU, RTX 5080 Laptop GPU, RTX 5070 Ti Laptop GPU, RTX 5070 Laptop GPU.
Se instruktioner här:
https://www.nvidia.com/sv-se/geforce/campaigns/borderlands-4-...
Utrop 500 kr
Köp nu 550 kr
