Missa inte Amazon Prime Deal Days!
Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Asus visar upp RTX 5090D i rent guld

1
Skriv svar
Permalänk
Melding Plague

Asus visar upp RTX 5090D i rent guld

Företagets Kinachef Tony Yu visar upp det dyrbara grafikkortet i en ny video.

Läs hela artikeln här

Visa signatur

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Återigen bevisar marknaden att vi accepterar mycket högre priser än idag

Visa signatur

Processor: Motorola 68000 | Klockfrekvens: 7,09 Mhz (PAL) | Minne: 256 kB ROM / 512 kB RAM | Bussbredd: 24 bit | Joystick: Tac2 | Operativsystem: Amiga OS 1.3

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av talonmas:

Återigen bevisar marknaden att vi accepterar mycket högre priser än idag

Gå till inlägget

I detta fall är "marknaden" medlemmar av Saudiska kungafamiljen och några enstaka söner till diktatorer och oligarker, typ ~50 pers, ganska smal marknad dvs.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av talonmas:

Återigen bevisar marknaden att vi accepterar mycket högre priser än idag

Gå till inlägget

Ja, jag tänker att detta kortet är riktat till de kunder som fortfarande tycker att grafikkorten, trots de senaste årens utveckling, fortfarande är för lågt prissatta.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

5090D-egraded i guld...
Är detta kort för riktigt rika kineser?

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar