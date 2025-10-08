5700X3D - B450 Steel Legend - 16GB 3600 MHz

ena931
Hej, säljer min 5700X3D tillsammans med moderkort och RAM då jag uppgraderar till AM5. Kvitto finns för processorn, men inget annat.
Delar:
Ryzen 7 5700X3D
ASRock B450 Steel Legend
HyperX Fury RGB 2x8GB 3600 MHz CL17
Kan levereras till Stockholm, hämtas i Uppsala eller skickas mot betald frakt.
Säljes helst som paket. Jag förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill. Avslutar budgivningen ikväll kl 20 eller om tidigare jag är nöjd med priset.
2500:- + frakt. Medföljer kylaren som syns i bilden?
Amd 2500+ AQXEA 0330 @ 2200mhz 220x10 | 2x256mb-1x512mb PC3200 | Powercolor x800Pro ViVo @ XT PE
Celeron 800 @ 920mhz 115x8 | 512mb PC 133 | Geforce 2 200MX
