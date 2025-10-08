5700X3D - B450 Steel Legend - 16GB 3600 MHz

Hej, säljer min 5700X3D tillsammans med moderkort och RAM då jag uppgraderar till AM5. Kvitto finns för processorn, men inget annat.

Delar:

Ryzen 7 5700X3D

ASRock B450 Steel Legend

HyperX Fury RGB 2x8GB 3600 MHz CL17

Kan levereras till Stockholm, hämtas i Uppsala eller skickas mot betald frakt.

Säljes helst som paket. Jag förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill. Avslutar budgivningen ikväll kl 20 eller om tidigare jag är nöjd med priset.

