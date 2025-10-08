Tillgänglighetsanpassad utrustning för FPS-spel

Tja! En kompis till mig har drabbats av ett "tillstånd", som mest troligtvis inte kommer bli bättre, i sin vänstra hand.

Jag tänkte att jag kunde överaska honom med någon form av styrdon så att han kan spela FPS nu när han inte kan använda vänstern till att trycka på tangenterna (WASD m.m.) på samma sätt som tidigare, motoriken är väl näst intill obefintlig i fingrarna (kan greppa).

Höger hand fungerar hyfsat.

Det jag tänker mig är en "MMO"-mus, då den har flera knappar vilka skulle kunna ersätta flera funktioner som t.ex. ladda om, byta vapen etc.

Det som jag inte har koll på är ev. joystick. Min erfarenhet av joysticks är TAC-2, vilken är lite daterad.

Vad finns det för alternativ där ute? Han har bärbar dator, så den ska väl helst vara smidig att flytta.

Jag kollade lite på Microsofts tillgänglighetsanpassade grejor, men det var inte så smidigt då man behöver någon slags hub, och sen joysticken.

Vilken kombo av hårdvara kan täcka behovet för att kunna spela FPS för honom? Är MMO-mus rätt väg eller finns det bättre hårdvara för att ersätta kringliggande knappar?

Tack på förhand för svar.