Mata GPU med olika kontakter?

Jag vet nog redan att svaret på frågan är "Nej" men jag vill ställa den ändå som en ren sanitycheck.

Bygger en PC med ett Corsair RMe 850W nätaggregat: https://www.inet.se/produkt/6906764/corsair-rm850e-2025-atx-3...

och ett Radeon 9070 XT: https://www.inet.se/produkt/5414598/asus-radeon-rx-9070-xt-16...

Från början var planen att datorn skulle ha ett 9060 XT som har två 8pins kontakter, men i ett sent skedde ändrades detta till ovan 9070 XT och just denna modell kräver 3x 8pinkontakter. Nätagget var redan beställt sedan tidigare så det är en miss såklart.

Nu till frågan:

Kan jag använda den medföljande 12v hpwr till 2x 8pin PCIe till två av de tre PCI-portarna på GPUn och samtidigt köra en vanlig 8pin PCIe från nätagget till den tredje kontakten på GPUN?

Och är det OK att ha 12v hpwr änden i nätagget eller ska den specifikt sitta i GPUn? Dvs spelar det någon roll vilken ände som sitter var?

Edit: Vill förtydliga att jag ej kopplat in någon ström till GPUn. Vill dubbelkolla möjligheterna först innan det blir ett eventuellt byte av PSU.