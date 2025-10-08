Missa inte Amazon Prime Deal Days!
Mata GPU med olika kontakter?

1
Medlem

Mata GPU med olika kontakter?

Jag vet nog redan att svaret på frågan är "Nej" men jag vill ställa den ändå som en ren sanitycheck.

Bygger en PC med ett Corsair RMe 850W nätaggregat: https://www.inet.se/produkt/6906764/corsair-rm850e-2025-atx-3...
och ett Radeon 9070 XT: https://www.inet.se/produkt/5414598/asus-radeon-rx-9070-xt-16...

Från början var planen att datorn skulle ha ett 9060 XT som har två 8pins kontakter, men i ett sent skedde ändrades detta till ovan 9070 XT och just denna modell kräver 3x 8pinkontakter. Nätagget var redan beställt sedan tidigare så det är en miss såklart.

Nu till frågan:
Kan jag använda den medföljande 12v hpwr till 2x 8pin PCIe till två av de tre PCI-portarna på GPUn och samtidigt köra en vanlig 8pin PCIe från nätagget till den tredje kontakten på GPUN?

Och är det OK att ha 12v hpwr änden i nätagget eller ska den specifikt sitta i GPUn? Dvs spelar det någon roll vilken ände som sitter var?

Edit: Vill förtydliga att jag ej kopplat in någon ström till GPUn. Vill dubbelkolla möjligheterna först innan det blir ett eventuellt byte av PSU.

CPU: 5600X - NH-D15S. GPU: 9070 XT
RAM: 16GB DDR4 3600MHz Cl 14-15-15-35.
Moderkort: MSI X570 Tomahawk.
Nätagg: Corsair RMX 850W

Medlem
Skrivet av liten_lemmel:

Från början var planen att datorn skulle ha ett 9060 XT som har två 8pins kontakter, men i ett sent skedde ändrades detta till ovan 9070 XT och just denna modell kräver 3x 8pinkontakter.

Har inte typ alla 9060 XT endast 1st 8-pin?

Här nere kan man skriva lite olika saker.

Medlem
Skrivet av kaimor:

Har inte typ alla 9060 XT endast 1st 8-pin?

Så kanske det är, men för ett 9060 XT hade nätagget ifråga räckt oavsett.

CPU: 5600X - NH-D15S. GPU: 9070 XT
RAM: 16GB DDR4 3600MHz Cl 14-15-15-35.
Moderkort: MSI X570 Tomahawk.
Nätagg: Corsair RMX 850W

Medlem
Den kablen som medföljer nätagget ska kopplas till nätagget och är till för om man inte har gpu med nya kontakten som du har.

Se Corsairs info: https://www.corsair.com/ww/en/explorer/diy-builder/power-supp...

Medlem
Skrivet av pt96hni:

Den kablen som medföljer nätagget ska kopplas till nätagget och är till för om man inte har gpu med nya kontakten som du har.

Se Corsairs info: https://www.corsair.com/ww/en/explorer/diy-builder/power-supp...

Tack för bra info! Jag förstod också texten som att 12v hpwr kan sitta i PSUn och de två 6+2pinsen i GPUn. So far so good.

Men är det OK att utöver detta samtidigt köra en vanlig 8pin PCIe-strömkabel från PSUn till den tredje kontakten på GPUn för att befolka alla kontakter och låta kortet få hela sin strömbudget?

Rent krasst är det GPUn som kallar på ström efter behov och kortet är ratat till 315 watt så jag räds inte överhettning i kontakterna. Farhågan är om det kan bli instabilitet eller annat strul om strömmen kommer från olika kontakter/rails på PSUn? Jag har aldrig blandat strömmatning från PSU till någon komponent innan och det känns som sagt lite fel. Men det kanske inte spelar någon som helst roll?

CPU: 5600X - NH-D15S. GPU: 9070 XT
RAM: 16GB DDR4 3600MHz Cl 14-15-15-35.
Moderkort: MSI X570 Tomahawk.
Nätagg: Corsair RMX 850W

Medlem
Skrivet av liten_lemmel:

Tack för bra info! Jag förstod också texten som att 12v hpwr kan sitta i PSUn och de två 6+2pinsen i GPUn. So far so good.

Men är det OK att utöver detta samtidigt köra en vanlig 8pin PCIe-strömkabel från PSUn till den tredje kontakten på GPUn för att befolka alla kontakter och låta kortet få hela sin strömbudget?

Rent krasst är det GPUn som kallar på ström efter behov och kortet är ratat till 315 watt så jag räds inte överhettning i kontakterna. Farhågan är om det kan bli instabilitet eller annat strul om strömmen kommer från olika kontakter/rails på PSUn? Jag har aldrig blandat strömmatning från PSU till någon komponent innan och det känns som sagt lite fel. Men det kanske inte spelar någon som helst roll?

Det ska inte var något problem utan det är nog så man tänkt att man ska koppla om man har gpu:er med äldre kontakter.

Medlem
Skrivet av liten_lemmel:

Tack för bra info! Jag förstod också texten som att 12v hpwr kan sitta i PSUn och de två 6+2pinsen i GPUn. So far so good.

Korrekt, givet att det är en 12VHPWR->2x6+2-kabel du har. Kabeln på din bild är inte en sån kabel, den har 8-pin och inte 6+2-pin, men det ser ut som att kabeln som faktiskt följer med nätagget ska vara rätt.

Skrivet av liten_lemmel:

Men är det OK att utöver detta samtidigt köra en vanlig 8pin PCIe-strömkabel från PSUn till den tredje kontakten på GPUn för att befolka alla kontakter och låta kortet få hela sin strömbudget?

Rent krasst är det GPUn som kallar på ström efter behov och kortet är ratat till 315 watt så jag räds inte överhettning i kontakterna. Farhågan är om det kan bli instabilitet eller annat strul om strömmen kommer från olika kontakter/rails på PSUn? Jag har aldrig blandat strömmatning från PSU till någon komponent innan och det känns som sagt lite fel. Men det kanske inte spelar någon som helst roll?

Inga problem, moderna nätagg har inte olika rails utan bara en stor 12V-lina som alla kontakter delar på.

Medlem
Skrivet av perost:

Korrekt, givet att det är en 12VHPWR->2x6+2-kabel du har. Kabeln på din bild är inte en sån kabel, den har 8-pin och inte 6+2-pin, men det ser ut som att kabeln som faktiskt följer med nätagget ska vara rätt.
Inga problem, moderna nätagg har inte olika rails utan bara en stor 12V-lina som alla kontakter delar på.

Tack för tydligt och rakt svar!

På Inets produktsida står det att kabeln är: 1st 12v 2x6 till 2x 8-pin PCIe. Det står inte uttryckligen 2x6+2, dock.
Men på Corsairs egna produktsida, som bör vara korrekt, hittar jag nedan bild:

Och där står det tydligt 2x6+2.

Jag tänker att jag ändå dubbelkollar så att ändarna verkligen är delbara 6+2 innan jag sätter i dem.
Är dem det så kör jag även i den vanliga 8pin PCIe-strömkabeln direkt mellan nätagget och den tredje porten på GPUn.

Bilden var bara random för att förtydliga kabelns split och är inte den som medföljde.

CPU: 5600X - NH-D15S. GPU: 9070 XT
RAM: 16GB DDR4 3600MHz Cl 14-15-15-35.
Moderkort: MSI X570 Tomahawk.
Nätagg: Corsair RMX 850W

