Intel 18A ger 30 procent högre effektivitet

Melding Plague

Panther Lake får upp till 50 procent högre prestanda tack vare nya processen.

Medlem

Blir säkert bra 2028 eller något

Ryzen 7800X3D
32GB DDR5
RX 7900XT

Medlem

Inte för att jag gllar Intel, men vi behöver någon som kan ta sig an TSMCs monopol.
Om nu 18A blir konkurenskraftigt kanske det öppnar upp för Intels planer(drömmar) att tillverka åt andra (Nvidia?)

Medlem

TSMC 2 nm: 313 MT/mm2, SRAM cell storlek 0,0175 μm2
Intel 18A: 238 MT/mm2, SRAM cell storlek 0,021 μm2

Tror nog Intels 18A kommer att kämpa med att nå samma prestanda, varför är annars 24% lägre gällande transistorer och 17% gällande SRAM?

Intel 18A blir väl som ett mellanting mellan TSMC 3 nm och 2 nm.

Medlem
Skrivet av Hoppitoss:

18A introducerar backside power delivery, är väl där majoriteten av förbättringarna kommer ifrån?
Gäller att Intel slår på trummorna hårt nu innan TSMC släpper sin motsvarighet nästa år, för då blir 18A irrelevant som bleeding edge.

Medlem

Vi borde kräva att de byter namn till 18Å, han hette inte Angstrom.

Medlem
Förstår inte vad de ska med så hög strömstyrka till ...

Nätverksnörd

Medlem

När ska de sluta med dessa "Lake" ?

^^^
@¿@
o

Medlem

Intel ska ha architechture deep dive på Panther Lake imorgon enligt många källor:

https://www.techpowerup.com/341614/intels-panther-lake-microa...

De har en "Road to Panther Lake" serie just nu på sin youtube också, så verkar rimligt...

https://www.youtube.com/@IntelTechnology/videos

Medlem
18A och runt 1,4V är ju bara 25W 😎

18A och runt 1,4V är ju bara 25W 😎

Medlem
Det är dock vanligt med lägre täthet i prestanda/dator- än i strömsparnings/mobil-inriktade tillämpningar. D.v.s. du behöver sprida ut transistorerna för att inte överhetta eller drabbas av läckströmmar när du belastar dem tyngre. Det kan hända att TSMC ändå är bättre men det haltar lite att jämföra siffrorna rakt av.

Medgrundare av https://www.prisjakt.nu Driver idag sajten https://www.car.info

Medlem
Aj, de har jag missat, det kan ge fördelar både gällande frekvens och effektivitet. Gäller att dom får bra yields då bara 😶

Medlem
De e sant, men vanligen använder tillverkaren dom högsta siffrorna, skulle inte tro Intel visar dom sämre täthets-siffrorna 🙃

Medlem
Precis då har säkert Amd kommit med 10800x3d

Live for fun, Loyal to none

