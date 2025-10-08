Intel 18A ger 30 procent högre effektivitet

TSMC 2 nm: 313 MT/mm2, SRAM cell storlek 0,0175 μm2

Intel 18A: 238 MT/mm2, SRAM cell storlek 0,021 μm2

Tror nog Intels 18A kommer att kämpa med att nå samma prestanda, varför är annars 24% lägre gällande transistorer och 17% gällande SRAM?

Intel 18A blir väl som ett mellanting mellan TSMC 3 nm och 2 nm.