Köpråd ramstickor till Z890 - 265KF

Tjena, kollar efter rekommendationer på ramstickor till 265KF med intel boost 200s aktiverat.

Ska man satsa på CKD(Cudimm) stickor och köra 8000mhz eller 6000mhz CL28 med sk hynix A-die ?

48gb vs 32gb och klarar mig på 32gb i storlek.

Sneglade lite på team group xtreem modellen men verkar inte gå få tag på ckd stickor här i Sverige...

Spelar främst och i 4K.

Tack på förhand.