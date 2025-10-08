Köpråd ramstickor till Z890 - 265KF

g0pp3
Medlem ★
●
Tjena, kollar efter rekommendationer på ramstickor till 265KF med intel boost 200s aktiverat.
Ska man satsa på CKD(Cudimm) stickor och köra 8000mhz eller 6000mhz CL28 med sk hynix A-die ?
48gb vs 32gb och klarar mig på 32gb i storlek.
Sneglade lite på team group xtreem modellen men verkar inte gå få tag på ckd stickor här i Sverige...
Spelar främst och i 4K.
Tack på förhand.
