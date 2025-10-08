Köpråd ramstickor till Z890 - 265KF

Missa inte Amazon Prime Deal Days!
Tjena, kollar efter rekommendationer på ramstickor till 265KF med intel boost 200s aktiverat.
Ska man satsa på CKD(Cudimm) stickor och köra 8000mhz eller 6000mhz CL28 med sk hynix A-die ?
48gb vs 32gb och klarar mig på 32gb i storlek.

Sneglade lite på team group xtreem modellen men verkar inte gå få tag på ckd stickor här i Sverige...

Spelar främst och i 4K.

Tack på förhand.

