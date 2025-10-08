Missa inte Amazon Prime Deal Days!
Forum Datorer och system Stationära datorer Support och övrigt Tråd

Skärm svart 3 gånger på en månad. Plocka lös cmos batteriet löser problemet tillfälligt

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Skärm svart 3 gånger på en månad. Plocka lös cmos batteriet löser problemet tillfälligt

Igår var tredje gången på en månad som jag behövde ta bort cmos batteriet för att skärmen blinkar grönt ett par gånger och blir sedan svart när jag startar datorn.
Jag bytte till ett nytt batteri andra gången det hände.

​Det händer alltid när jag startar datorn, inga problem när den väl är igång.
Jag byggde ihop den för ca sex månader sedan med nya delar.

Vad är problemet?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Låter som ett problem med moderkort/BIOS. Uppdatera BIOS är första steget skulle jag säga, kan vara en bugg eller annat mindre problem med kompabiliteten med hårdvaran.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Phiphler:

Låter som ett problem med moderkort/BIOS. Uppdatera BIOS är första steget skulle jag säga, kan vara en bugg eller annat mindre problem med kompabiliteten med hårdvaran.

Gå till inlägget

Jag har dragit mig för att uppdatera bios sen det här började hända. Läste någonstans då jag byggde datorn, om det blir strömavbrott eller liknande undrr uppdateringen så är moderkortet kört.
Men jag får väl göra det. Tack

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av acers:

Jag har dragit mig för att uppdatera bios sen det här började hända. Läste någonstans då jag byggde datorn, om det blir strömavbrott eller liknande undrr uppdateringen så är moderkortet kört.
Men jag får väl göra det. Tack

Gå till inlägget

Vissa moderkort har bios flashback så om olyckan är framme så är det en möjlig väg till att rädda upp en avbruten uppdatering.
Kika i manuelen för ditt moderkort så ser du om funktionen finns.

Sen är oddsen små för att du ska få strömavbrott om du bor någorlunda civiliserat och inte befinner dig i en riktigt kraftig åskstorm.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar