Skärm svart 3 gånger på en månad. Plocka lös cmos batteriet löser problemet tillfälligt

Phiphler
tonii
Igår var tredje gången på en månad som jag behövde ta bort cmos batteriet för att skärmen blinkar grönt ett par gånger och blir sedan svart när jag startar datorn.
Jag bytte till ett nytt batteri andra gången det hände.
Det händer alltid när jag startar datorn, inga problem när den väl är igång.
Jag byggde ihop den för ca sex månader sedan med nya delar.
Vad är problemet?
Låter som ett problem med moderkort/BIOS. Uppdatera BIOS är första steget skulle jag säga, kan vara en bugg eller annat mindre problem med kompabiliteten med hårdvaran.
Jag har dragit mig för att uppdatera bios sen det här började hända. Läste någonstans då jag byggde datorn, om det blir strömavbrott eller liknande undrr uppdateringen så är moderkortet kört.
Men jag får väl göra det. Tack
Vissa moderkort har bios flashback så om olyckan är framme så är det en möjlig väg till att rädda upp en avbruten uppdatering.
Kika i manuelen för ditt moderkort så ser du om funktionen finns.
Sen är oddsen små för att du ska få strömavbrott om du bor någorlunda civiliserat och inte befinner dig i en riktigt kraftig åskstorm.
