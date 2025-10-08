Skärm svart 3 gånger på en månad. Plocka lös cmos batteriet löser problemet tillfälligt

Igår var tredje gången på en månad som jag behövde ta bort cmos batteriet för att skärmen blinkar grönt ett par gånger och blir sedan svart när jag startar datorn.

Jag bytte till ett nytt batteri andra gången det hände.

​Det händer alltid när jag startar datorn, inga problem när den väl är igång.

Jag byggde ihop den för ca sex månader sedan med nya delar.

Vad är problemet?