Hjälp med värdering

Hej på er! Nu är det så att jag måste göra mig av med min gamla trotjänare och behöver lite vägledning hur jag får ut de mesta utav värdet. Det som ska väck är en dator med speccsen; rtx 3080 asus rog 10gb, 16gbx2 ddr 4 3200mhz, ryzen 5 3600, b-550-f gaming mobo, 1tb nvme ssd 980 samsung pro, 2tb wd blue nvme, psu 750w gold semi-modulärt och phanteks 500 rgb chassi. Sen har jag kringutrustning som skärm aoc 1440p ips 180hz Q27G4X, razer blackwidow v3 tangentbord samt mus razer v3 hyperspeed trådlös. Vad tror ni om värdet? Bäst att sälja allt separat eller i paket? Tacksam för svar.
I regel får man ut mer att sälja saker var för sig. Tror det speciellt gäller ditt 3080 som är värt endel medan resten har rätt mycket lägre värde.
Men beror ju lite på, lyckas man sälja det som ett datorpaket till någon som inte vill hålla på krångla kan man ju få till något bra med. Blir ju ett rätt rimlig paket för en unge som behöver sin första spel-PC.
Personligen skulle jag försöka mig på att lägga upp det som ett paket på typ blocket, säg för kanske 10k och se vad som händer. Tror man kanske behöver vara redo att gå ner lite pris från det dock. Funkar inte det stycka upp grejerna och sälj var för sig.
