Hjälp med värdering

I regel får man ut mer att sälja saker var för sig. Tror det speciellt gäller ditt 3080 som är värt endel medan resten har rätt mycket lägre värde.

Men beror ju lite på, lyckas man sälja det som ett datorpaket till någon som inte vill hålla på krångla kan man ju få till något bra med. Blir ju ett rätt rimlig paket för en unge som behöver sin första spel-PC.

Personligen skulle jag försöka mig på att lägga upp det som ett paket på typ blocket, säg för kanske 10k och se vad som händer. Tror man kanske behöver vara redo att gå ner lite pris från det dock. Funkar inte det stycka upp grejerna och sälj var för sig.