Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
Klarar din dator av Battlefield 6?
wizzle
Medlem
●
Visa signatur
Visa signatur
CPU: I9 10900KF -Kylare: Arctic Freezer 360 - Moderkort: ASRock Velozita Z590 PG.
GPU: RX 9070 XT Reaper @2 st 120mm cf-v12hp hydro dynamic fläktar. 👍
RAM: 32GB DDR4 3466 MHz Ballistix Elite. HÅRDDISK: 4 st SSD, 2 Mekaniska.
MONITOR:1 Samsung Odyssey Neo G8 4K 240Hz. MONITOR:2 Xiaomi Mi 34" 3440x1440 144Hz. Tv:3 Samsung 48" 3D. Nätagg: Asus TUF 1000w Gold Atx 3.1. Allt i ett Cooler Master CM Storm Stryker.
SVclocker
Medlem ★
●
Visa signatur
Fractal Design Pop XL Air RGB | ASRock Z690 Taichi | i5-12600k | Corsair 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 | Gigabyte RTX 5070 12GB Gaming OC
Nintendo Switch 2 | PlayStation 5 | Xbox Series X
Min FZ Profil
Doskii
Medlem ★
●
Visa signatur
| Asus Prime Z390-A | Intel Core i5 9600K | Corsair Vengeance RGB Pro 32GB | MSI GeForce RTX 2070 Gaming Z |
Vivace
Medlem ★
●
Visa signatur
||Fractal North XL||
Main system: Asus ROG Crosshair x670E Hero, AMD 9800X3D, 64GB DDR5 CL30, ASUS ROG Astral RTX 5090
||Nikon Z6ii, 24-200 f4-5.6|| 105 z macro f2.8||
kyre
Medlem ★
●
Visa signatur
Whales are nice!
YamahaDGX630
Medlem ★
●
Visa signatur
Project: Perfection 2.0
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D | GPU: INNO3D 5070 Ti X3 OC | RAM: G.Skill Flare X5 64GB CL26 | SSD: Samsung 980 Pro
MB: ASUS ROG STRIX B850-I | PSU: Corsair SF750 | Kylare: Fractal Design Celsius+ S24 | Fläktar: Noctua NF-A12x25 G2 Chassi: Louqe Ghost S1 MK3 | OS: Microsoft Windows 11 IoT Enterprise LTSC | Bildskärm: LG UltraGear 45GR95QE
Mus: Razer DeathAdder V3 Pro | Tangentbord: Logitech MX Mechanical | Övrigt: Tobii Eye Tracker 5
bärplockaren
Medlem ★
●
Visa signatur
Desktop|Intel i5 12600|Asus Prime B760 Plus|Nvidia RTX 3070|Corsair DDR5 2x16GB|1TB M.2/1TB SSD
Mouse|Logitech G Pro|Keyboard|Xtrfy K4|Monitor|Asus PG279QM|Asus VG34VQL3A
Laptop|HP ProBook 4320s I3|525GB SSD|4GB DDR3|NAS|Synology 412+ 30TB
Phone|iPhone 13 128GB|Tab|Mi Pad 4 64GB|HTPC|Google TV|Server|Intel Nuc
FX9
Medlem ★
●
Visa signatur
5700x3D | RTX 3080 | 2 TB M.2 | 32 GB RAM
blunden
Medlem ★
●
Visa signatur
Antec P280 | FSP Hydro Ti Pro 1000W | MSI X670E Carbon | Ryzen 7 9800X3D | Kingston Fury Beast 6000MT/s CL30 2x32GB | Nvidia RTX 4090 FE | 2x Samsung 990 Pro 4TB | Kingston KC3000 4TB | Samsung 970 Pro 1TB | 2x Samsung PM863a 3.84TB | 2x ASUS PG279Q
Visa signatur
Kvillen
Medlem ★
●
Hanzooon
Medlem
●
Visa signatur
CPU: I9 10900KF -Kylare: Arctic Freezer 360 - Moderkort: ASRock Velozita Z590 PG.
GPU: RX 9070 XT Reaper @2 st 120mm cf-v12hp hydro dynamic fläktar. 👍
RAM: 32GB DDR4 3466 MHz Ballistix Elite. HÅRDDISK: 4 st SSD, 2 Mekaniska.
MONITOR:1 Samsung Odyssey Neo G8 4K 240Hz. MONITOR:2 Xiaomi Mi 34" 3440x1440 144Hz. Tv:3 Samsung 48" 3D. Nätagg: Asus TUF 1000w Gold Atx 3.1. Allt i ett Cooler Master CM Storm Stryker.
GuessWho
Medlem ★
●
Visa signatur
CPU: I9 10900KF -Kylare: Arctic Freezer 360 - Moderkort: ASRock Velozita Z590 PG.
GPU: RX 9070 XT Reaper @2 st 120mm cf-v12hp hydro dynamic fläktar. 👍
RAM: 32GB DDR4 3466 MHz Ballistix Elite. HÅRDDISK: 4 st SSD, 2 Mekaniska.
MONITOR:1 Samsung Odyssey Neo G8 4K 240Hz. MONITOR:2 Xiaomi Mi 34" 3440x1440 144Hz. Tv:3 Samsung 48" 3D. Nätagg: Asus TUF 1000w Gold Atx 3.1. Allt i ett Cooler Master CM Storm Stryker.
Purrfected
Medlem ★
●
Visa signatur
*Citera för svar*
Work smart, not hard.
redberg32
Medlem ★
●
Visa signatur
I5 13600k - 5600 MHz 36 CL Corsair DDR5 - Msi pro z690-a wifi ddr5 - asus tuf oc 5080 - corsair rmx 1000 psu - nh d15 - sn850X
Dreas89
Medlem ★
●
Visa signatur
NZXT H9|MSI 5090 Gaming Trio OC|AMD 9600x|Asus Rog Strix B650E -f|32gb DDR5 6000mhz|Samsung G9 49'|
hasseb64
Medlem ★
●
Skånegrabb90
Medlem
●
Dannex
Medlem ★
●
Visa signatur
ASUS TUF RTX 4080 Super OC | R7 7800X3D | MSI Tomahawk B650 | ROG STRIX 1000W | Noctua NH-D15 | DDR5 6000MHz CL30 32GB | Samsung Pro 990 1TB | Corsair 4000D RS | Cooled by Noctua | ASUS ROG XG27AQDMG | Lamzu Maya X | Artisan Zero | Wooting 80HE
Visa signatur
Hjemrdeil
Medlem ★
●
Visa signatur
Intel inside ✔ Intel i5 14400F | Intel Arc B580 12GB Steel Legend OC | Corsair Vengeance LPX 32GB 3600MHz | Kingston KC3000 2TB NVME | Windows 11 + Fedora