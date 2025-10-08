Missa inte Amazon Prime Deal Days!
Klarar din dator av Battlefield 6?

Melding Plague

Klarar din dator av Battlefield 6?

DICE och EA levererar lista på PC-hårdvara som behövs för att uppleva krigsspelet som bäst.

Medlem

Av det jag sett av diverse youtube reviewers så verkar 9070 XT prestera närmare ett 5080 än ett 5070 ti, i native (utan uppskalning) och med en AMD CPU.

Tänker att det är många här som har ett sådant och den nämns inte i systemkraven, så vet ni.

Medlem

Jag tänker avstå från att spela BF6, men kul att se att de rekommenderar RTX 4080 till 1440p 144 FPS på Ultra-inställningar.

Är för mycket nonsens på forumet om att man inte skulle BEHÖVA ett bra grafikkort till spelande i 1440p p.g.a. att somliga nöjer sig med plebej-inställningar.

Hurr durr men det är ju inte ett SÅNT spel där man kör Ultra settings?!1

Medlem

Inga problem alls. 👍

Medlem

1080p dissas som vanligt i rekommendationer när det kommer till Ultra och hög frame rate...

Medlem

I betan var mina 8GB VRAM största problemet. Man kunde välja hög texture kvalitet och få stutter eller låg texture kvalitet och få värdelösa texturer istället (riktigt dåliga, blurry och enkel färgade). Jag hoppas det nu kommer fler inställningar mellan låg och hög så att man kan hitta en balans.

Medlem

Tror jag klarar mig.

Skrivet av Oliver91:

Har Intel sponsrat rekommendationerna eller?

Känns ganska ologiskt att rekommendera massa Intel CPU'er när de flesta pc gamers har migrerat över till Ryzen cpu'er sen ungefär runt 2019 och framåt.

Gå till inlägget

Det står AMD 2 rader ner i samma ruta.

Skrivet av kyre:

Det står AMD 2 rader ner i samma ruta.

Gå till inlägget

HAHA!

Medlem

Oj sju olika kriterier vilket kaos, nä du minns när det bara var tre stycken och bara då var kämpigt.

Medlem

Saknar nått mellan 3060ti och 4080...visst kan man interpolera men känns fel att dom sen har 2 kategorier för 3060ti och 2 för 4080...

Medlem

Definitivt. Hade inga prestandaproblem i betan, så räknar med att release-versionen fungerar minst lika bra.

Medlem
Skrivet av Oliver91:

Känns ganska ologiskt att rekommendera massa Intel CPU'er när de flesta pc gamers har migrerat över till Ryzen cpu'er sen ungefär runt 2019 och framåt.

Gå till inlägget

Något överdrivet påstående va?

Känner fler som köpt en Intel de senaste fem åren, än som köpt AMD, dessutom. Väldigt många tilltalas av lågt pris även om det inte resulterar i prestanda i nivå med de senaste spjutspetsprodukterna.

Medlem

Betan fungerade ok med min 2600x och GeForce 1080.

Hoppas fullspelet ska flyta på lika ok på låga inställningar på fredag

Dock väldigt sugen på att uppgradera mig lite... Frågan är till vad, som inte kostar skjortan..

Mvh

Medlem

Ska köra på min 1080p 500 hz skärm med 4070 rtx och 7800x3d, kommer nog flyta på prima, ibland måste man bara älska 1080p.
Har en widescreen 3440 x 1440 som det nog kommer flyta på bra på med dlss.

Medlem

Ja det va ju högst oklart vad 7900XT och en 9700X hamnar i denna listan
Kör iofs bara 1080p för tillfället så lär ju vara hur lugnt som helst.

Medlem

Börjar bli dags att uppgradera från en 5900X, länge sedan jag haft en så trevlig trotjänare dock. ^^

Medlem

Det blir lite missvisande då rekommendationerna är fasta settings.
Många kommer att ha blandade settings på medel, hög osv och precis som vanligt är skillnaden näst intill obefintlig på grafiken.

Jag har liten koll på detta spelet får jag erkänna, har det FSR4?

Skrivet av Oliver91:

Har Intel sponsrat rekommendationerna eller?

Känns ganska ologiskt att rekommendera massa Intel CPU'er när de flesta pc gamers har migrerat över till Ryzen cpu'er sen ungefär runt 2019 och framåt.

Gå till inlägget
Skrivet av kyre:

Det står AMD 2 rader ner i samma ruta.

Gå till inlägget

Det första man blir blind på är ögonen.

Skrivet av Pettson88:

Börjar bli dags att uppgradera från en 5900X, länge sedan jag haft en så trevlig trotjänare dock. ^^

Gå till inlägget

Ja den är rent skräp nu. Fy och usch. Tror den klarar Sam & Max eller Worms.

Skrivet av Kvillen:

Betan fungerade ok med min 2600x och GeForce 1080.

Hoppas fullspelet ska flyta på lika ok på låga inställningar på fredag

Dock väldigt sugen på att uppgradera mig lite... Frågan är till vad, som inte kostar skjortan..

Mvh

Gå till inlägget

Det är lätt val. Du har am4, så bara sätta in en 5800x3d eller 5700x3d och så köper du ett nytt Intel Arc B580 12GB för 3000 kr eller ett begagnat 3070 rtx för samma pris. Lovar dig att datorn kommer kännas som ny, utan att du spenderat mycket pengar alls

Skrivet av SCORPIUS:

Ja den är rent skräp nu. Fy och usch. Tror den klarar Sam & Max eller Worms.

Gå till inlägget

Nja, men det börjar allt märkas mer att den får jobba. 😅
Komprimerade lite grejer till backup i helgen, och WinRAR kan allt få den att svettas rätt fort.

Och bara för att du sa det ska jag spela Day of the Tentacle sen. Det orkar den nog i alla fall. ;P

Medlem

Uppgraderade nyss till 5800x3d, 32gb ram för att få DR samt en begagnad 4070 SUPER.
Det fungerade bra i betan, så det hoppas jag!

Även hjälpt 3 polare med nyinköp som inneburit rejäla uppgraderingar, tror att halvårsrapporten från tillverkarna kommer vara mycket intressant för andra halvan av 2025!

Medlem

Yes! Har ett 5080 och 13600k det fungerade perfekt på betan så jag är redo och taggad för fredag!

Medlem

Skulle vilja se vad en något sämre processor gör i 4K med ett 5090. Fattar inte riktigt behovet av 9800x3d när man har så hög upplösning men kanske börjar processorn göra skillnad?

Medlem

Där du! Rediga krav för att vara BF?
Har de inte varit mera modesta historiskt?

Medlem

Japp det gör den Ultra i 4K dessutom byggde ny dator med ett 5080 kort och en AMD Ryzen 7 9800X3D under huven bland annat. Så ska bli kul dra igång det på fredag 17.00

Medlem

Har uppgraderat några saker i setupen sedan betan, ser fram emot att gamea!

Skrivet av Dreas89:

Skulle vilja se vad en något sämre processor gör i 4K med ett 5090. Fattar inte riktigt behovet av 9800x3d när man har så hög upplösning men kanske börjar processorn göra skillnad?

Gå till inlägget

Generellt är det väl så i spelbenchmarks att 9800X3D att de trycker ut ett högre average-värde, men det som betyder något är i vanlig ordning 1% low FPS, och där är det för liten skillnad för att spela någon roll om man tar Intel eller AMD när man spelar i 1440p eller högre.

Jag ignorerar också e-sportspel, där är det säkert annorlunda, idk & idc. 🤷‍♂️

Medlem

Burken ska alltså klara recommended performance, men i betan var det tydligt att mitt B580 inte räcker till.

