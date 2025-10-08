Missa inte Amazon Prime Deal Days!
Värt att uppdatera till en ny TV?

Värt att uppdatera till en ny TV?

Hej.

Sitter just nu på en Sony KD-85XH9096 (https://www.sony.se/electronics/support/televisions-projector...) och funderar på att uppdatera till en ny tv denna Black Friday. Tänkte då att jag skulle rådfråga alla experter på denna sidan. Först och främst så känner jag att det ska vara värt uppdateringen, alltså att det ska bli tillräcklig skillnad mot den tv:n jag har idag. Annars så kanske man kan vänta något år till. Budgeten tänkte jag förhoppningsvis mellan 20k-25k om det inte gör markant skillnad på en tv om man går upp någon tusenlapp till. Har 85 tum idag så går gärna inte under 83 tum på en ny tv. Är främst för tittande av film och tv-serier och kör det mesta via en Apple-TV idag så känner inte att det inbygda OS:et i tv:n spelar någon större roll. Tittar mest på Dolby Vision och HDR content.

Men om det ska bli någon markant skillnad mot den tv jag har idag är det OLED vi pratar om då som man måste gå upp till eller räcker det med Mini LED för att märka skillnad? Går Samsung bort nuförtiden eftersom den är den enda tv tillverkaren om inte kör med Dolby Vision? Borde man invänta nya teknologier som är på gång som Dolby Vision 2 och Dolby Atmos FlexConnect eller är de för långt borta ändå? Vet att man alltid kan åka in och titta själv på alla tv hos de stora kedjorna men känner att man inte får ut jättemycket av det eftersom de ändå bara visar demo filmer som inte alls stämmer med verkligheten.

Mycket tacksam för all hjälp jag kan få här.

XH-serien är nog en av de bättre LED-TV som släppts, har själv en XH95 och på den tiden var det OLED-lik svärta utan OLEDs problem. Mycket av detta beror på Sony's styrning av belysningen.

Om du skall uppdatera idag så är frågan om dagens TV är för mörk, då kan Mini-LED ge ännu mer styrka, eller OLED om man vill ha svärta. För LED är det säkert Bravida 9 du får titta på för en uppgradering och de har en ganska jobbig prisbild.

Hej. Ja en Bravida 9 ligger lite väl högt för min smak

Jag hade exakt samma tv som dig, jag uppgraderade förra året till en TCL C955 och skillnaden var väldigt väldigt stor, mycket bättre svärta då tvn har över 2300 dimming zoner. Men största skillnaden var i ljusstyrka helt klart, sonyn nådde knappt 500 nits ( hdr läge 10% ) medans tcl når över 2000. Jag skulle rekommendera dig att kolla på tcl modellen c8k under black friday. Denna ska på papperet vara "dubbelt" så bra som min c955 tv.

Jag har även en samsung oled och saknar inte alls oled svärtan då min tcl är så otroligt nära i svärtan.

Har lagt till TCL c8k på min lista nu. Tack så mycket för rekommendationen.

XH90 är "näst bäst"-nivån för sin tid och ger hyfsat hög ljusstyrka, rätt väl fungerande FALD trots få zoner samt medelmåttigt reflexfilter och sämre vinklar. Modellen motsvaras idag av Sony Bravia 7 som är markant ljusstarkare.

En OLED av standardklass, typ LG C4/C5 kommer ge bättre svärta, högre kontrast och har bättre reflexfilter samt inga problem i vinklar. De når högre med ljusstyrka/dynamik i HDR fast kan vara något ljussvagare än din XH90 i situationen med vintersport mitt på dagen. Eftersom du främst tittar på film och TV-serier kommer en OLED vara en förbättring för dina behov. Går du på de bästa OLED-modellerna likt G4/G5, Sonya Bravia 8ii, Samsung S95 och Panasonics Z95 trumfar du din XH90 på samtliga punkter.

Mini-LED är idag ingen kvalitetsfaktor i sig då tekniken idag kan finns i relativt enkla modeller som inte är bättre än din nuvarande TV. Tekniken kryper nedåt i kvalitetsklass och du kan idag köpa många mini-LED-modeller som inte är bättre än den TV du har. Ofta mer ljusstyrka (men inte ens det är självklart med mini-LED) men de kan även vara sämre på andra sätt mot din befintliga. Tittar du däremot på modeller som Sony Bravia 9 är det förstås en annan historia men också en annan prislapp.

Tackar för svar. Så alla OLED kommer att vara ett steg upp iallafall menar du? Är ju även här en annan prisklass vi pratar om och jag har nog svårt att se att de skulle ner till typ 25k under black friday eller vad tror du? Har i dagsläget lagt till på min bevakningslista:
LG B5
LG C3
LG C4
LG C5
LG G4
LG G5
LG M4
Samsung S85F
Samsung S90F
Samsung S95F
Sony XR 83

Skulle alla dessa ge mig ett lyft från min gamla tv och är det någon mer som du tycker att man borde lägga till på denna listan? Tänk på som sagt att jag vill inte gå ner under 83 tum i storlek heller då jag känner att man tappar för mycket då.

Är det någon mini-LED som du tror att man kan lägga till på denna listan som till exempel TCL C8K eller TCL 85Q7C som troligtvis skulle vara en del bättre än min gamla tv??

Ja, TCL C8K-serien är ett lyft som adderar på den modell du har på samtliga punkter inklusive nyare paneler med bättre vinklar. För motsvarande från Samsung, kolla QN95D. Eventuellt QN90F som är i linje med Bravia 7/XR70 men då är det också mer av det du inte behöver (rå ljusstyrka) och inte så enorma förändringar på det du prioriterar runt film och TV-serier.

TCL C7K-serien (aka Q7C) är inte riktigt där då det är enklare serie som fått mer ljus och fler FALD-zoner. Den bättrar inte så värst mot vad du har och det du ska ha TV:n till.

Oklar på Sony XR83? Menar du Bravia 8/XR80, alltså WOLED-modellen som är under QD-OLED-modellen A95L/Bravia 8 ii (beteckningarna är ju bananas) så är den mer jämförbar med LG G4.

Du kan nog nedprioritera följande
S85F – instegs-OLED med lägre ljusstyrka och den verkar ha ett enklare reflexfilter. Ej sett den själv dock. Där kan du tappa mer mot vad du har. Även om hög ljusstyrka i sig självt inte är prioriterat så hjälper det ändå vid HDR och då kan det bli en upplevd försämring.

Detta gäller också Sonys A80L-serie av OLED. De kan komma att upplevas dämpade mot vad du har.

