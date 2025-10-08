Värt att uppdatera till en ny TV?

Hej.

Sitter just nu på en Sony KD-85XH9096 (https://www.sony.se/electronics/support/televisions-projector...) och funderar på att uppdatera till en ny tv denna Black Friday. Tänkte då att jag skulle rådfråga alla experter på denna sidan. Först och främst så känner jag att det ska vara värt uppdateringen, alltså att det ska bli tillräcklig skillnad mot den tv:n jag har idag. Annars så kanske man kan vänta något år till. Budgeten tänkte jag förhoppningsvis mellan 20k-25k om det inte gör markant skillnad på en tv om man går upp någon tusenlapp till. Har 85 tum idag så går gärna inte under 83 tum på en ny tv. Är främst för tittande av film och tv-serier och kör det mesta via en Apple-TV idag så känner inte att det inbygda OS:et i tv:n spelar någon större roll. Tittar mest på Dolby Vision och HDR content.

Men om det ska bli någon markant skillnad mot den tv jag har idag är det OLED vi pratar om då som man måste gå upp till eller räcker det med Mini LED för att märka skillnad? Går Samsung bort nuförtiden eftersom den är den enda tv tillverkaren om inte kör med Dolby Vision? Borde man invänta nya teknologier som är på gång som Dolby Vision 2 och Dolby Atmos FlexConnect eller är de för långt borta ändå? Vet att man alltid kan åka in och titta själv på alla tv hos de stora kedjorna men känner att man inte får ut jättemycket av det eftersom de ändå bara visar demo filmer som inte alls stämmer med verkligheten.

Mycket tacksam för all hjälp jag kan få här.