Behöver köpråd för ny Pc till dottern (22000kr)

Köpråd önskas ,

Ska bygga ihop dator till dottern som sparat ihop 22000Kr , tidigare så hade jag hyffsad koll på komponenter ..inte så mycket nu..byggde datorer i 20+ år men nu är man bortkollrad i djungeln när det gäller pris/prestanda på de olika märkena:)

Tänkte grunden är ett 5070ti gpu , sen funderade jag på en7800x3d cpu men sen sa nån att kan lika gärna köra ett 7700x eller även 7900x, om 9800x3d är värt att ta istället , tänkte mig 32g ram och en 1 tb nvdisk x 2 eller nått sånt ..vore jätte tacksam om någon med mer koll skulle kunna rekomendera vilka delar jag borde köpa för att hon ska få så mycket dator som möjligt för pengarna , själv kör jag en asus Strix setup med mb o gpu ( 2080ti och en Ryzen 9 3900x) några år på nacken nu osv men hört att Strix inte är värt det längre , så någon som har en bra lista som kan hjälpa oss lite på traven så jag slipper skaffa grejer som kostar mer än det smakar .

Vore supertacksam för hjälp om ni även har egna favoritmärken på produkterna men söker det bästa som går att få för 22k..

Knaske även spara några kronor /få bättre om amazon prime hinns med

Tacksam för all hjälp Mvh Jocke,

Mb

cpu

cpu kylare vätska eller luft ..

gpu

ramminne

nv2 disk/ar

chassi