DDR4 ECC RDIMM

widdx
Medlem
●
Visa signatur
Chassi:Corsair 4000D Mobo: Aorus B550 Elite V2 CPU: Ryzen 5600X RAM: 32GB Corsair vengeance 3600Mhz. GPU: MSI RTX 3070
Server:DL360 G9
Plexmaskin:HP Z4 G4
6st Samsung M393A4K40CB1-CRC4Q 32GB 2400
4st Micron MTA36ASF4G72PZ-2G3B1MG 32GB 2400
Dessa och Samsung ovan är helt kompatibla med varandra.
1st Samsung M393A4K40CB2-CTD7Q 32GB 2666
Tänker mig runt 250kr st. Vid köp av fler kan vi diskutera ett paketpris.
Skickas eller hämtas i Gävle.
Chassi:Corsair 4000D Mobo: Aorus B550 Elite V2 CPU: Ryzen 5600X RAM: 32GB Corsair vengeance 3600Mhz. GPU: MSI RTX 3070
Server:DL360 G9
Plexmaskin:HP Z4 G4
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.