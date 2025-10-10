Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

DDR4 ECC RDIMM

DDR4 ECC RDIMM

6st Samsung M393A4K40CB1-CRC4Q 32GB 2400

4st Micron MTA36ASF4G72PZ-2G3B1MG 32GB 2400
Dessa och Samsung ovan är helt kompatibla med varandra.

1st Samsung M393A4K40CB2-CTD7Q 32GB 2666

Tänker mig runt 250kr st. Vid köp av fler kan vi diskutera ett paketpris.

Skickas eller hämtas i Gävle.

Chassi:Corsair 4000D Mobo: Aorus B550 Elite V2 CPU: Ryzen 5600X RAM: 32GB Corsair vengeance 3600Mhz. GPU: MSI RTX 3070
Server:DL360 G9
Plexmaskin:HP Z4 G4

