PCI-E kort med DP-alt mode

Har ett MSI B650 Tomahawk Wifi och min enda USB-C stödjer inte DP-alt mode...

Jag är därför ute efter ett PCI-E med DP-alt mode som är kompatibelt med moderkortet, men jag kan för mitt liv inte hitta någon som tydligt och garanterat är kompatibelt med moderkortet (och finns att köpa).

Finns det någon vänlig själ som är villig att hjälpa en gammal man att hitta ett?

Tack på förhand