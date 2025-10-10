Forum Datorkomponenter Processorer, moderkort och minnen AMD Tråd

PCI-E kort med DP-alt mode

1
PCI-E kort med DP-alt mode

Har ett MSI B650 Tomahawk Wifi och min enda USB-C stödjer inte DP-alt mode...

Jag är därför ute efter ett PCI-E med DP-alt mode som är kompatibelt med moderkortet, men jag kan för mitt liv inte hitta någon som tydligt och garanterat är kompatibelt med moderkortet (och finns att köpa).

Finns det någon vänlig själ som är villig att hjälpa en gammal man att hitta ett?

Tack på förhand

Moderkortet har normala videoutgångar så varför använder du inte dem i stället för att koppla via usb-c kontakten ?

Anledningen är att jag köpt en Xeneon Edge som behöver data (via USB-C) för att kunna konfigureras. Bild funkar jättebra, men jag hade inte tänkt använda den som en extra skärm...

Utöver Xeneon Edge så har jag köpt ett par XR-glasögon och även de behöver data för att kunna köras i Windows. Även med dem så får jag bild, men kan inte dra nytta av alla funktioner.

Jahaja, usb 4 måste stödja alt mode så ett usb 4 kort borde lösa det.
Det här har både usb-c med usb 4 och dp portar så det borde ge funktionaliteten du söker.
https://www.proshop.se/Controller/ASUS-USB-adapter-PCIe-40-x4...

Tack

Har dock kollat på just det kortet och tyvärr är det inte kompatibelt med just mitt MSI B650 Tomahawk

Kompabilitetslista

Skulle våga påstå att det kommer fungera ändå, annars kan du skicka tillbaka det

Se till att ha senaste bios bara

Ett kort jag kikat på själv, men med lite oklar kvalitet: Zunate

Aa, oklart. Man skulle gärna vilja se någon recension.

Asus brukar inte lista deras konkurrenters moderkort i deras kompabilitetslistor. Men kortet använder en generisk ASMedia-krets likt de flesta liknande USB4-kort, så chansen är nog som sagt stor att det fungerar även om du inte har ett Asus-moderkort.

