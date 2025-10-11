Mitt Xbox ultimate går ut inom kort och behöver således förlänga. Men jösses vad dyrt det blivit tycker jag.

Förr kunde man köpa Xbox live guld 12 mån och sen konverterade man ultimate och då blev totalpriset lägre.

Nu har de bytt namn och instegsplanen verkar heta essential, sen är nästa premium, sist ultimate.

Syftet är mest för att kunna spela multiplayerspel och få lite gratisspel.

De spel jag tidigare fått/köpt via ultimate, kommer de försvinna om jag nedgraderar till essentials?