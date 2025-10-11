Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Microsoft visar upp nya Onedrive för Windows

Melding Plague

Microsoft visar upp nya Onedrive för Windows

Ska inte längre ligga undangömt i Utforskaren och Aktivitetsfältet.

Medlem

Nu till viktigaste frågan, går det att avinstallera enkelt?

Moderkort: Gigabyte X570 AORUS MASTER rev 1.2 Processor: AMD Ryzen 7 5800X3D Kylning: Corsair be quiet! Dark Rock Pro 4 Minne: 32 GB Crucial Ballistix 3600 MHz Grafikkort: AMD Radeon™ RX 9070 XT Taichi 16GB OC Hårddiskar: Corsair Force MP600 1TB M.2, Seagate BarraCuda 4TB 5400rpm Nätagg: Corsair RM850x V2 Chassi: Fractal Meshify 2 Compact Skärm: LG C3 77 tums TV

Medlem
Skrivet av Yasko:

Nu till viktigaste frågan, går det att avinstallera enkelt?

NEJ.

Medlem
Skrivet av Yasko:

Nu till viktigaste frågan, går det att avinstallera enkelt?

Absolut, ladda ner valfri Linuxdist och skriv över hela disken

Medlem

Intressant.

Jag ville t.ex. se alla bilder sparade i januari 2025 häromdan, kom inte på ett enkelt sätt att söka efter dem, men får man fungerande (stort frågetecken när det kommer till CoPilot i allmänhet) AI-hjälp är det ju antagligen enklare.

Guide: Sätta upp en RAM-disk för Nvidia Instant Replay (f.d. Shadowplay)
https://www.eloshapes.com/
https://xkcd.com/386/

ZING! pam-PAM pam-PAM!

Medlem
Skrivet av Sveklockarn:

Intressant.

Jag ville t.ex. se alla bilder sparade i januari 2025 häromdan, kom inte på ett enkelt sätt att söka efter dem, men får man fungerande (stort frågetecken när det kommer till CoPilot i allmänhet) AI-hjälp är det ju antagligen enklare.

Kör man Immich på sin server där man har bilderna lagrade tryggt och säkert så är det inga konstigheter. Och du slipper att microsoft får använda din data att träna sin AI på.

Hedersmedlem

"känna igen personer" rullades nyligen ut (förra veckan?) så det finns i nuvarande OneDrive faktiskt.

Det kan säkert vara smart att göra det mer till en applikation än en vanlig app. Ger mer settings/redigeringsmöjligheter vilket passar ganska väl.

Hoppas de fixar haveriet med OneDrive där man inte kan kopiera hela onedrivemapen till annan enhet (backup) om onedrivepammen är större än mängden ledigt minne på den disk man redan har OneDrivemappen på.

Har samma problem på flera datorer och det har varit så i flera år. Explorer klarar inte filflytten så man får köra tredjepartsmjukvara för att flytta filerna i Windows.
Undermåligt...

💻 → Lenovo Yoga slim 7 pro 14" Oled
🎮 → Steamdeck

Medlem

Han Klaud, oof!-fis!, samhälls-kulturförsämrande skräp-ai och pyttemjuk-konton med mera kan dra åt skotta!

Medlem

Lägger nya Onedrive också till mappar som du inte vill ha i Onedrive automatiskt?

Jag: Den här mappstrukturen vill jag ha
Microsoft: DU SKA OCKSÅ HA DE HÄR MAPPARNA, VARSÅGOD

Medlem
Skrivet av Yasko:

Nu till viktigaste frågan, går det att avinstallera enkelt?

Har gått enkelt för mig o avinstallera OneDrive. Finns under Installed Apps och bara o avinstallera. Har alltid gått o avinstallera i Windows 11, och har för mig det i 10:an också, iallafall många år, om inte hela tiden

Skrivet av pålis:

NEJ.

JO. Går enkelt o avinstallera OneDrive.

Stationär PC: Chassi: Phanteks Enthoo EVOLV ATX MB: MSI B550 Gaming Plus CPU: AMD Ryzen 7 5700X Kylning: Noctua NH-U12S GPU: Sapphire Radeon RX 9060 XT Pulse 16GB VRAM. RAM: Corsair Vengeance LPX Black 32GB 3600MHz NVMe: 2st Kingston A2000 SSD: Intel 520 180GB och Intel 530 240GB HDD: WD Green 1TB, Toshiba 640GB samt fler HDD PSU: Corsair RM750X. Mobila enheter Mina Androidenheter och Dell Latitude 5400. Citera om du vill ha ett garanterat svar från mig

Medlem
Skrivet av dlq84:

Absolut, ladda ner valfri Linuxdist och skriv över hela disken

Jag är så otroligt nöjd och lättad över mitt beslut att göra just så när W7 nådde EoL.

Alla dumheter som samtliga "big-tech"-tomtar beslutat och drivit på senaste decenniet gör mig spyfärdig.

1f u c4n r34d th1s u r34lly n33d t0 g37 l41d
In a world without walls and fences you don´t need windows and gates.......
AMD Ryzen 5 3600X, Radeon RX5700XT, on Linux Mint.

Medlem
Skrivet av dlq84:

Absolut, ladda ner valfri Linuxdist och skriv över hela disken

Den obligatoriska "LINUX!!!" posten kom där ja

Medlem
Skrivet av JBerger:

på sin server

Jag har ingen server, och kommer aldrig ha en igen.

Skrivet av JBerger:

där man har bilderna lagrade tryggt och säkert så är det inga konstigheter. Och du slipper att microsoft får använda din data att träna sin AI på.

Nära 100% av mina privata bilder ligger redan i iCloud, men jag har screenshots och liknande på min dator med samma funktion som postit-lappar. Nu får jag leta fram dem manuellt.

Det finns ingen privat information i dem på det sättet, och MS får gärna träna hur mycket de vill på de filerna.

Guide: Sätta upp en RAM-disk för Nvidia Instant Replay (f.d. Shadowplay)
https://www.eloshapes.com/
https://xkcd.com/386/

ZING! pam-PAM pam-PAM!

Medlem

Ja man börjar tröttna lite på Microsoft och deras idéer. Har verkligen älskar windows 10, men nu när man typ blev på tvingad att köra Windows 11 så kanske det är dags att för första gången testa Linux.

AMD Ryzen 9 5950X 3.4 GHz 72MB . ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO (Wi-Fi) X570 , Gskill Royal Elite 32GB 3,600MHz DDR4 cl14 . NZXT Kraken Z73 360mm , ASUS Radeon RX 6800 XT TUF GAMING OC 16GB , WD Black SN850 Gen 4 SSD 1TB , 2 x Samsung 860 evo 500gb , 1x Samsung 860 evo 1tb , 1x Samsung 860 evo 2tb .

Medlem

Immich på hemmaservern med lokal träning och ”ai” funktioner. Gott!
Krypterad backup mot storj. Tack!

https://immich.app/

"Trust Me, I'm an Engineer"

Medlem
Skrivet av Yasko:

Nu till viktigaste frågan, går det att avinstallera enkelt?

Vi har alltid hjältar som Chris Titus m.fl. som försöker hjälpa oss vilsna själar:
https://github.com/ChrisTitusTech/winutil

Fördelen med Windows är att mycket faktiskt går att anpassa (om än bitvis lite undangömt).

Medlem

Trenden med att embedda Copilot i allt fortsätter!

www.obscured.se mrtg.obscured.se - erik.hennerfors@obscured.se - See ya in cyberspace

[img]https://www.speedtest.net/result/17472783755.png[/img]

Medlem
Skrivet av Nivity:

Den obligatoriska "LINUX!!!" posten kom där ja

Ja, jag håller fan med!!! Det måste fan bli ett slut på dessa inlägg om att man kör Linux i trådar där det inte är relevant. Det enda de gör är att få Linuxanvändare att se ut som en douchebag. Jag börjar skämmas över att jag kör Linux.

Så sluta nu! INGEN blir impad över att ni kör Linux.

ASUS ROG STRIX B450-F GAMING - AMD Ryzen 7 5700X3D - Thermalright Phantom Spirit 120 SE - Corsair 32GB (4x8GB) DDR4 3200Mhz CL16 Vengeance LPX - Kingston A2000 500GB M.2 NVMe - Samsung 990 PRO 1TB M.2 - Fractal Design Define C Svart - 2 X Noctua NF-P14s redux-1200 140mm PWM - Corsair RM650X 650W v2 - Asus Radeon RX7800 XT DUAL OC 16 GB - OS Debian Sid

Medlem
Skrivet av Nivity:

Den obligatoriska "LINUX!!!" posten kom där ja

spelar ingen roll vad topicen är, sålänge det är Microsoft kommer Linux e bäst inläggen

13900KS | 32GB 6400 DDR5 | 4090 FE | Samsung G8 Oled
ASUS ROG Strix Z790-F Gaming | Fractal Torrent White | Corsair HX1200

Medlem

Ärligt talat tror jag det är bra för de flesta att få upp ögonen för sånt som OneDrive: majoriteten människor kommer aldrig att sköta backuper eller förstå filsystem som koncept. Bättre då att få en 80%-lösning på dessa problemställningar (om man är beredd att betala för det!).

Men varför envisas Microsoft med att göra uppsvullna allting-program istället för smidiga, hanterbara och snabba verktyg som gör en sak bra - med fungerande drag-och-släpp mellan dem?

Medlem
Skrivet av Eazy:

Det enda de gör är att få Linuxanvändare att se ut som en douchebag.

Då vet du vad som förenar spandex-cyklister, veganer och Linux-användare.

Guide: Sätta upp en RAM-disk för Nvidia Instant Replay (f.d. Shadowplay)
https://www.eloshapes.com/
https://xkcd.com/386/

ZING! pam-PAM pam-PAM!

Medlem
Skrivet av Sveklockarn:

Då vet du vad som förenar [...]cyklister[...] och Linux-användare.

Jag kan aldrig använda Linux igen!

Medlem

Min onedrive är permanent fucked då jag gjorde misstaget att använda Microsoft-konto som logik på speldatorn, den kräver att man synkar dokument, battlefield 2042 kräver att man har en massa cache i dokumentmappen som ändras medan man spelar. OneDrive var funktioner för att resolva sync-conflicts men då de behövde användas typ 20 gånger var spelsession så verkade de bara gå sönder efter ett tag, varje dator jag loggar in på med det konto nu vill dra ner en massa korrupta cache filer från bf2042 och har inte lyckats få bort dem ¯\_(ツ)_/¯

Meanwhile, Dropbox har funkat perfekt för mig i typ 15 år utan att störa en med en miljon notifications varje gång man loggar in och utan dagliga sync errors. Har en del på OneDrive som jag ska försöka få ut någon dag när jag löser korrupta filerna så den kan synka igen, men vet verkligen inte varför man någonsin skulle välja OneDrive framför dropbox- Microsoft kan inte ens få integrationen mellan sina egna verktyg och sitt egna os att fungera bra.

Gamingrigg: MEG x570 ACE, 5950X, Ripjaws V 32GB 4000MT/S CL16, 6800XT Red Devil LE, HX1200i.
Laptop: XPS 9570 x GTX 1050 x 8300h + 16GB Vengeance 2666Mhz + Intel AX200
Valheim server: i7-8559 + Iris Plus 655 + 32GB + 256GB
Printers? Yes. Ender 5, Creality LD-002R, Velleman VM8600, Velleman K8200

Medlem

Windows 11: Nu ännu mer upplagt för automatiska GDPR brott som användare gör sig skyldiga till!

Nybörjare på Linux? Se hit! #15665841

Medlem

Är väl drömmen för oss som hade blivit skrajja om de börjat röra i koden för Utforskaren så att OneDrive hade fungerat bättre och blivit mer integrerat i operativsystemet. Nu ser det ju verkligen ut som en separat app man måste hantera utöver det man gör varddagligen på ens lokala OS, vilket ingen kommer orka.

Jag förstår inte riktigt hur de själva landade där men, nåja.

i9 10980XE | 128 GB DDR4-3600 | ASUS X299 WS PRO | RTX 5080 Founders Edition
R7 5700X | 64 GB DDR4-3200 | Gigabyte B550 Gaming X V2 | RTX 2080 Ti Founders Edition

Medlem

Gillar onedrive oroligt smidigt att slussa över bilder från telefon till datorn.

Desktop|Intel i5 12600|Asus Prime B760 Plus|Nvidia RTX 3070|Corsair DDR5 2x16GB|1TB M.2/1TB SSD
Mouse|Logitech G Pro|Keyboard|Xtrfy K4|Monitor|Asus PG279QM|Asus VG34VQL3A
Laptop|HP ProBook 4320s I3|525GB SSD|4GB DDR3|NAS|Synology 412+ 30TB
Phone|iPhone 13 128GB|Tab|Mi Pad 4 64GB|HTPC|Google TV|Server|Intel Nuc

Medlem
Skrivet av Sveklockarn:

Jag har ingen server, och kommer aldrig ha en igen.
Nära 100% av mina privata bilder ligger redan i iCloud, men jag har screenshots och liknande på min dator med samma funktion som postit-lappar. Nu får jag leta fram dem manuellt.

Det finns ingen privat information i dem på det sättet, och MS får gärna träna hur mycket de vill på de filerna.

Installera Immich på din dator och peka dem på mappen du har bilderna då? Är ju ingen skillnad annat än att du själv får installera immich, mot att windows photo ai avläsning installeras automagiskt, men du slipper låta microsoft få se dina bilder (Gissningsvis kommer microsoft använda din dators arbetskraft (krävs inte så mycket) för att med AI identifiera och klassificera bilderna).

Medlem
Skrivet av JBerger:

Installera Immich på din dator och peka dem på mappen du har bilderna då? Är ju ingen skillnad annat än att du själv får installera immich, mot att windows photo ai avläsning installeras automagiskt, men du slipper låta microsoft få se dina bilder (Gissningsvis kommer microsoft använda din dators arbetskraft (krävs inte så mycket) för att med AI identifiera och klassificera bilderna).

Jo, skillnaden är att jag får engagera mig och lägga tid på att både installera och lära mig en tredjepartsmjukvara. Har inga bilder som det innebär någon reell personlig förlust för mig att MS AI/ML-algoritmer processar heller, om de nu gjorde det och laddade upp innehållet till något MS-moln. 🤷‍♂️

Däremot hade Dropbox en default-inställning att ladda upp alla screenshots till en amerikansk server, vilket i praktiken innebar att information från bl.a. min internetbank automatiskt skickades utomlands. Tredjepartsprogramvaror är alltid mycket farligare, för där finns incitament att tjäna pengar på ett helt annat sätt än det gör för MS, som redan fått betalt minst en gång, att dessutom sno folks uppgifter med alla PR-problem det skulle innebära.

Hur somliga INTE begriper denna incitamentskontext övergår mitt förstånd, men det handlar väl helt enkelt om att välja att misstro somliga baserat på gamla fördomar snarare än utifrån en bedömning av deras faktiska handlingar. Exakt som rasism fungerar alltså.

Guide: Sätta upp en RAM-disk för Nvidia Instant Replay (f.d. Shadowplay)
https://www.eloshapes.com/
https://xkcd.com/386/

ZING! pam-PAM pam-PAM!

Medlem
Skrivet av Det Otroliga Åbäket:

Ärligt talat tror jag det är bra för de flesta att få upp ögonen för sånt som OneDrive: majoriteten människor kommer aldrig att sköta backuper eller förstå filsystem som koncept. Bättre då att få en 80%-lösning på dessa problemställningar (om man är beredd att betala för det!).

Men varför envisas Microsoft med att göra uppsvullna allting-program istället för smidiga, hanterbara och snabba verktyg som gör en sak bra - med fungerande drag-och-släpp mellan dem?

Håller med om att man exempelvis bör ha Onedrive, Icloud eller Google Photo påslaget i mobilen. Helst med någon slags komprimering så bilder och film i molnet inte tar så mycket plats. Om man tappar mobilen i marken och den dör är det guld värt med kopior av bilder etc, även med viss kvalitetsförlust.

Men däremot finns en absolut risk i att folk tror att saker är "säkerhetskopierade till molnet", och så börjar de flytta om och radera bilder lokalt i dator, mobil, på surfplattan, och så slutar det med att de efter 7 månader inte längre hittar sina bilder. Då ändringar och raderingar synkats. Det som motverkar detta är att folk inte orkar radera eller sortera saker längre, turligt nog kanske. Bara köper en mobil med mer lagring.

Att folk har mobiler med 128-512GB lagring och ligger kvar på typ 15GB molnlagring är en annan sak som ibland är svår att förstå. Jag betalar ett par tior per månad till Google, Apple och MS för att få...100GB lagring, men onedrive och speciellt icloud tycker jag inte är så stabilt att jag kan lita på det, vill ha allt även lokalt. Inser att jag gör som MS och Apple vill, men, det passar det jag använder datorerna och mobilerna till.

ASUS P8Z68-v Pro i7 2600K@4.5, 32GB RAM, RX 580, 4K Samsung u24e590, Intel SSD, Seagate SSHD, LG BH16NS55 BD/RW, MacOS Sonoma, Win 10+11, Linux Mint
***gamla grejor duger***
Macbook Pro 2009, 8GB RAM, SSD, MacOS Catalina + Windows 10; Macbook Pro 2015 16GB RAM 512GB SSD Radeon Mojave

Medlem
Skrivet av jnsson:

Har gått enkelt för mig o avinstallera OneDrive. Finns under Installed Apps och bara o avinstallera. Har alltid gått o avinstallera i Windows 11, och har för mig det i 10:an också, iallafall många år, om inte hela tiden
JO. Går enkelt o avinstallera OneDrive.

Har du blivit av med OneDrive ikonen i File explorer då också? Senast jag pillade med Onedrive krävde sånt registerändringar 🤷

