Microsoft visar upp nya Onedrive för Windows

"känna igen personer" rullades nyligen ut (förra veckan?) så det finns i nuvarande OneDrive faktiskt.

Det kan säkert vara smart att göra det mer till en applikation än en vanlig app. Ger mer settings/redigeringsmöjligheter vilket passar ganska väl.

Hoppas de fixar haveriet med OneDrive där man inte kan kopiera hela onedrivemapen till annan enhet (backup) om onedrivepammen är större än mängden ledigt minne på den disk man redan har OneDrivemappen på.

Har samma problem på flera datorer och det har varit så i flera år. Explorer klarar inte filflytten så man får köra tredjepartsmjukvara för att flytta filerna i Windows.

Undermåligt...