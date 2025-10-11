Forum Spel Actionspel och shooters Tråd

Rött kors över hela skärmen i cs2

Rött kors över hela skärmen i cs2

Någon som vet vad det är? Grafikbugg? Händer ibland när man spectatar.

Skrivet av user1010:

Någon som vet vad det är? Grafikbugg? Händer ibland när man spectatar.

Nej.

Men svårt att veta och felsöka med bara den lilla beskrivningen!
Så. Har du bild på det? Och lite mer information om hårdvaran, mjukvaran och grejer som du skälv tästat för att se om du kan återskapa det eller inte.

Och.
Du kan änkelt ladda upp en bild här om du klickar på "bergen med en sol åvanför"

Det är inte så att någon har ett sådant sikte och du har igång den inställningen att du ser andras sikten när du är död?

Såhär ser det ut;

https://imgur.com/a/ViuOMMh

Skrivet av Mormis:

Det är inte så att någon har ett sådant sikte och du har igång den inställningen att du ser andras sikten när du är död?

Det måste det vara, då TS skriver:
" Händer ibland när man spectatar "

Skrivet av user1010:

Såhär ser det ut;

https://imgur.com/a/ViuOMMh

Se ovan, det finns en inställning i CS där du kan se andras crosshair.

Jag är ganska säker på att den du spectatear har det som crosshair. Används ofta när man lär sig kasta granater mer precist.

Typ såhär https://www.youtube.com/watch?v=9uBBqlJIz9c

Skrivet av indianajonas86:

Jag är ganska säker på att den du spectatear har det som crosshair. Används ofta när man lär sig kasta granater mer precist.

Typ såhär https://www.youtube.com/watch?v=9uBBqlJIz9c

Ahaa, hehe.

