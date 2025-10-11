Dator: HP Pavilion och Lenovo Legion. Konsol: Playstation
Tv: LG Oled. Ljud: Marantz surroundförstärkare, Klipsch Reference högtalare och basskickers.
Rött kors över hela skärmen i cs2
Mega-Dark
Medlem ★
●
Visa signatur
Dator: HP Pavilion och Lenovo Legion. Konsol: Playstation
Mormis
Medlem ★
●
Visa signatur
MSI B650 Gaming Plus WIFI - Ryzen 7 7800X3D - XFX 7900 XT - Corsair 32GB DDR5 6000MHz CL36 - Fractal Design Meshify 2 Compact - Gigabyte Ultra Durable 850W
Falcon
Medlem ★
●
indianajonas86
Medlem
●
Senast redigerat