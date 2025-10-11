Rött kors över hela skärmen i cs2

Skrivet av user1010: Någon som vet vad det är? Grafikbugg? Händer ibland när man spectatar. Gå till inlägget

Nej.

Men svårt att veta och felsöka med bara den lilla beskrivningen!

Så. Har du bild på det? Och lite mer information om hårdvaran, mjukvaran och grejer som du skälv tästat för att se om du kan återskapa det eller inte.

Och.

Du kan änkelt ladda upp en bild här om du klickar på "bergen med en sol åvanför"