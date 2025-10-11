Hur mycket tid lägger ni på arbetet? Jobbar ni över mycket?

Efter en annan diskussion här på forumet så är det en intressant fråga.

Många verkar jobba alltför mycket i dagens samhälle trots att vi har olika regler och lagar för både ledighet och arbetstid. Är det bara pengarna som lockar eller tycker ni det är kul så att jobbet blir lite som fritid för er eller är det något annat som lockar?

Jag jobbade länge som en vanlig knegare med ca 40 timmars vecka med någon timme övertid här och där. Idag jobbar jag ett skift jobb och jobbar ca 30 timmar i veckan. Jag har ej barn men flera av mina kollegor har så det fungerar faktiskt och det är ett 24/7 jobb med bra förmåner.

Då kan man lätt slänga på 10 timmar i veckan om möjlighet finns och ta ut det i tid och få lite extra pengar för besväret också. Följer erat arbete de regler som finns?

Unionens regler för övertid(exempel på hur ett avtal kan se ut gällande övertid):

Regler för övertid när det finns kollektivavtal

Enligt kollektivavtal får arbetsgivaren vanligen ta ut högst 150 timmar allmän övertid per kalenderår och anställd, men övertidsgränsen kan variera beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av.

Om det finns särskilda skäl kan arbetsgivaren ta ut ytterligare 150 timmar övertid under ett år, så kallad extra övertid. Men då måste facket godkänna det. Av den totala övertiden får arbetsgivaren normalt inte ta ut mer än 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en kalendermånad.

Arbetsgivaren är skyldig att föra journal där övertid och jourtid framgår.

Den sammanlagda arbetstiden (ordinarie arbetstid och övertid) får normalt vara högst 48 timmar per vecka i genomsnitt under en viss begränsad period.

Kolla alltid i ditt eget kollektivavtal . Det kan variera något mellan avtalen, särskilt begränsningsperioderna som också kan förhandlas om i lokala överenskommelser. Om det finns en Unionenklubb på din arbetsplats kan du kolla med klubben vad som gäller.

Om kollektiv avtal ej finns.

Regler för övertid när det saknas kollektivavtal

Om det inte finns något kollektivavtal på din arbetsplats gäller arbetstidslagens regler för övertid.

I lagen finns en gräns på maximalt 200 timmar allmän övertid per kalenderår och anställd och högst 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en månad, om det finns särskilt behov av ökad arbetstid.

Om det finns särskilda skäl och situationen inte gått att lösa på annat rimligt sätt kan arbetsgivaren ta ut ytterligare 150 timmar övertid, så kallad extra övertid, per anställd under ett kalenderår.

Av den totala övertiden får arbetsgivaren inte ta ut mer än 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en kalendermånad.

Arbetsgivaren är skyldig att föra övertidsjournal där jourtid, övertid och mertid framgår.

Den sammanlagda arbetstiden (ordinarie arbetstid och övertid) får vara högst 48 timmar per vecka i genomsnitt under fyra månader.

Reglerna är ofta väldigt snarlika varandra och skiljer sig ofta väldigt lite från lagarna som finns.