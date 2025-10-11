Forum Övrigt Jobb & arbetsliv Tråd

Hur mycket tid lägger ni på arbetet? Jobbar ni över mycket?

Hur mycket tid lägger ni på arbetet? Jobbar ni över mycket?

Efter en annan diskussion här på forumet så är det en intressant fråga.

Många verkar jobba alltför mycket i dagens samhälle trots att vi har olika regler och lagar för både ledighet och arbetstid. Är det bara pengarna som lockar eller tycker ni det är kul så att jobbet blir lite som fritid för er eller är det något annat som lockar?

Jag jobbade länge som en vanlig knegare med ca 40 timmars vecka med någon timme övertid här och där. Idag jobbar jag ett skift jobb och jobbar ca 30 timmar i veckan. Jag har ej barn men flera av mina kollegor har så det fungerar faktiskt och det är ett 24/7 jobb med bra förmåner.
Då kan man lätt slänga på 10 timmar i veckan om möjlighet finns och ta ut det i tid och få lite extra pengar för besväret också. Följer erat arbete de regler som finns?

Unionens regler för övertid(exempel på hur ett avtal kan se ut gällande övertid):

Regler för övertid när det finns kollektivavtal
Enligt kollektivavtal får arbetsgivaren vanligen ta ut högst 150 timmar allmän övertid per kalenderår och anställd, men övertidsgränsen kan variera beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av.
Om det finns särskilda skäl kan arbetsgivaren ta ut ytterligare 150 timmar övertid under ett år, så kallad extra övertid. Men då måste facket godkänna det. Av den totala övertiden får arbetsgivaren normalt inte ta ut mer än 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en kalendermånad.
Arbetsgivaren är skyldig att föra journal där övertid och jourtid framgår.
Den sammanlagda arbetstiden (ordinarie arbetstid och övertid) får normalt vara högst 48 timmar per vecka i genomsnitt under en viss begränsad period.
Kolla alltid i ditt eget kollektivavtal . Det kan variera något mellan avtalen, särskilt begränsningsperioderna som också kan förhandlas om i lokala överenskommelser. Om det finns en Unionenklubb på din arbetsplats kan du kolla med klubben vad som gäller.

Om kollektiv avtal ej finns.

Regler för övertid när det saknas kollektivavtal

Om det inte finns något kollektivavtal på din arbetsplats gäller arbetstidslagens regler för övertid.
I lagen finns en gräns på maximalt 200 timmar allmän övertid per kalenderår och anställd och högst 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en månad, om det finns särskilt behov av ökad arbetstid.
Om det finns särskilda skäl och situationen inte gått att lösa på annat rimligt sätt kan arbetsgivaren ta ut ytterligare 150 timmar övertid, så kallad extra övertid, per anställd under ett kalenderår.
Av den totala övertiden får arbetsgivaren inte ta ut mer än 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en kalendermånad.
Arbetsgivaren är skyldig att föra övertidsjournal där jourtid, övertid och mertid framgår.
Den sammanlagda arbetstiden (ordinarie arbetstid och övertid) får vara högst 48 timmar per vecka i genomsnitt under fyra månader.

Reglerna är ofta väldigt snarlika varandra och skiljer sig ofta väldigt lite från lagarna som finns.

I princip aldrig för mig

Jobbar övertid vid behov. Såklart med ersättning. Blivit hela 4.5h i år.

IFmetall?

lät iaf bra nära vad som gäller i mitt kollektivavtal men som du säger de är ofta ganska lika varandra.

har för mig att vi också har 150h iaf det ända jag vill minnas är kanske annorlunda är

"Om det finns särskilda skäl kan arbetsgivaren ta ut ytterligare 150 timmar övertid under ett år, så kallad extra övertid. Men då måste facket godkänna det."

vill minnas att det står enligt övernskommelse med fack, arbetsgivare och arbetstagare.

men flera år sen jag läste "instruktionsboken" så kan ev ha fel på den.

EDIT:

detta var vad som stod i vårat avtal

https://www.ifmetall.se/globalassets/avdelningar/forbundskont...

Mom 5:2 Begränsning av övertid
Övertid får tas ut med högst 50 timmar under en
kalendermånad och med sammanlagt högst 150 timmar
under ett kalenderår.
De lokala parterna kan komma överens om ytterligare
övertid.
Genom överenskommelse mellan arbetsgivare och
arbetstagare kan utöver 150 timmar enligt första stycket
ytterligare 50 timmars övertid tas ut under kalenderåret.

tolkar de extra 50h övertid är en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och att facket inte lägger sig i det öht?
jag hade inte accepterat de där 50h extra iaf oavsett såvida de inte erbjuder mycket extra deg ovanpå övertidsersättniongen.

själv jobbar jag 40h 2 skift veckor och typ ingen övertid alls mer än nån kvart hit å dit om jag inte hann fördigt på arbetstid med vad jag höll på med.

Samma här, jobbar över vid behov men gärna inte

Så mycket övertid som man får. Det är så skönt att veta att om man skulle vilja ta ut 2 extra månader semester i ett år så kan man göra det. Det är lite samma känsla att ha pengar på banken, man vet att man kan köpa en ny dator om man skulle vilja göra det.

Jag ser inget större problem med övertid. Värre är ansvarsbiten. Om man jobbar med något större projekt så finns det ofta många som fördelar ansvaret, om man då är sjuk eller liknande så finns det någon annan som kan ta över.
Värre är det att jobba med mindre arbeten hos ofta mindre kunder, där resultatet blir att om man är sjuk i en vecka och något slutar att fungera, så kommer något inte att fungera i minst in en vecka. Och man för kund ska hitta på ursäkter så den ej väljer en annat företag i fortsättningen. Förutom sjukdom så kanske man redan gör 56h denna vecka åt en annan kund och så kommer ett akut ärende in från en annan kund som bara man kan ta. -Fyfan säger jag bara.

Så min åsikt är inga problem att jobba lite mycket, men ensam ansvar för något och jobba mycket är ej bra. Jo mindre kund och projekt, ju lättare är det att man får eget ansvar för något.

Stämpelklocka och flextid, 0-60 timmar i veckan som jag styr över själv. Man ”får” antagligen inte ta ut flex hur som helst, men det skiter jag i och det har gått bra hittills. Har en vecka ledigt på höstlovet som jag tänker ta på flex. Inte för att man får ha en månad på flexkontot heller, men det skiter jag också i.

Övre gränser sätts av projektbudgetar, jag finslipar grejer tills pengarna är slut. Jag tror aldrig jag blivit beordrad att jobba övertid, ens när andra projektmedlemmar blivit det, kanske för att jag alltid prioriterar saker där jag riskerar att bli flaskhalsen.

Måste jobba färdigt det jag är tilldelad så det blir lite övertid här och där.

Snittar förmodligen 3-4 timmar i veckan på ett år.

Hittills i år har jag jobbat 90 timmar övertid, plus ungefär lika många timmar i mitt privata bolag. Så tillhör förmodligen de som jobbar klart mer än genomsnittet.

Som företagare så är det nog bäst att inte säga exakt hur mycket tid man lägger på jobbet men 40h arbetsvecka har man nog aldrig varit i närheten av.

Jag jobbar på en arbetsplats som har en uttalad policy om att övertid inte ska förekomma mer än i extremfall. För att få en hälsosam balans mellan arbete och fritid ska man räkna med att arbeta en normal 40-timmarsvecka så gott som alltid.
Enstaka dagar jobbar jag längre för att få plus på flexen, som jag sen använder för att korta nån annan dag. Har aldrig jobbat med beordrad övertid på min nuvarande arbetsplats.

Många år sen jag gjorde någon övertid, jag är mer intresserad av att jobba mindre

Jag tycker det är svårt att säga vad som är arbetstid och inte, jag får betalt för att göra ett arbete och där tänkande/problemlösning är en stor del av det. Jag stänger inte av det bara för att jag går från datorn samtidigt som jag lär mig/läser saker för arbetet på “fritiden”.

Så räknar man bara tiden jag sitter vid datorn eller på möte så arbetar jag mindre än heltid i genomsnitt men tar man med tiden som jag faktiskt lägger hjärnkraft på att lösa saker för arbetet så är det mer än heltid (och garanterat mer än 200 timmar över heltid på ett år).

Jobbat remote sedan 2012. Sedan 2020 anställd statligt i Danmark. Har ingen övertidsersättning men jobbar kanske 2-3 timmar per år utanför kontorstid. Kompenserar då själv med att vara ledig lite extra.
Har sju veckors semester och officiellt 37 timmar i veckan, men jag klarar vanligtvis mina uppgifter på under 10.
Skulle aldrig gå tillbaka till ett vanligt jobb.

Så är det för mig också. Men det är också anledningen att jag jobbar. Jag tycker om att lösa problem.
Provade att gå i pension för några år sedan men då blev jag deprimerad.

Jobbar under Ifmetalls röda avtal och det är lite olika hur mycket jag jobbar över.

Oftast är det när jag behöver extra ledighet/pengar och när det erbjuds extra betalt under tider då det är ett högtryck.

Som en månad för några år sedan erbjöds vi storhelgsersättning för varje övertidstimme, gjorde då ~60 timmar extra den månaden.

Men i regel så är det kanske max 5-10 timmar varje månad.

Förhandlat bort övertid mot en extra vecka semester.
Dock har vi komptid man kan arbeta in.

Jobbar ytterst sällan över mina 40h/vecka nuförtiden efter att varit väldigt nära väggen för några år sedan när jag jobbade ca 14-16h arbetsdagar + pendlade 2-3h per dag.

Så är väldigt strikt förutom om jag har en leverans eller något annat viktigt som behöver lösas.
Men från den tiden jag jobbade halvt ihjäl mig så har jag sparat in så jag har nästan 50 dagar sparad semester och kanske 20-30h komp inarbetat.

Hoppas kunna ta ut lite mer semester varje år nu kommande år över sommaren och även för att åka på lite snowboardresor på vintrarna.

36h vecka men blir lite övertid för att hinna med pappersarbete som inte hinns med på plats pga ingen uppkoppling.
20-30h/år kanske

Har 33,33h veckoarbetstid vid 100%, men tar FL så kanske ligger runt 30hvi snitt. Har långa arbetspass så är på jobbet 2 - 3 pass i veckan. Roligt att kunna umgås med barnen när de är små. Men vill man så kan man jobba extra med något annat eller ta övertid ibland.

Ja det är detsamma här, jag vill göra det jag jobbar med så jag har inga problem att tänka på arbetet så pass mycket. Jag får betalt för att göra något jag tycker är roligt så.

Jag har ett kul jobb med mycket utveckling och möjlighet hitta på förbättringar. Jobbar övertid när det behövs men gör det till största delen så det passar med familj och fritid.

För mig spelar det ganska liten roll om jag sitter och petar i ett eget projekt eller nåt som hänger ihop med jobbet. Ofta är jobbgrejerna intressantare på grund av högre komplexitet.

Jag har jobbat väldigt mycket i mina år. Aldrig tagit sommarsemester och sparat kompledigt, pengar och sparat årlig semester.
Det har gjort att jag haft möjlighet att vara ledig i längre perioder istället.
Då har jag tex. varit i Nordamerika och åkt skidor under min längre ledighet. Sex månader under 2017 och sex månader 2019.

Så det är lite det onda med det goda.
Personbästa/sämsta var 2011 när jag gjorde 2080 timmar årlig arbetstid som vanligt, samt 928 övertidstimmar.
Men då är det ett helt år av bara jobb, inga nöjen, inga resor, ingenting kul.

Något tiotal år på raken där var det sjukt med 450-928 övertidstimmar årligen. Nu är det lugnare, men jag når lätt upp i 300 timmar fortfarande om jag vill.
2025 verkar hamna på ~240-ish.

Men nu har jag bett min arbetsgivare om att få gå ned till 60%, och jag hoppas de går med på det.

