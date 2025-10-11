Startpaket Mobo/Cpu/Ram och kylare

Startpaket

Asus STRIX B250F gaming (med I/O plåt)

Intel i5 6400 CPU

8GB Kingston HyperX DDR4 RAM

Noctua CPU kylare

Bra grund till en speldator, RGB belyst kort

Budstart 500kr, köp nu 1000kr el. Högstbjudande.

Väljer själv om och till vem jag säljer.

Skickas helst ej då kylaren är ganska stor/knepig att packa

Har även ett GeForce gtx 1070 kort som kan tänkas som byte med ovan paket och GPU mot ett bättre GPU kort typ 2070 eller bättre.

Grabbens första gamingdator som uppgraderats.

