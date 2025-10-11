Startpaket Mobo/Cpu/Ram och kylare

laukan82
Medlem
●
Startpaket
Asus STRIX B250F gaming (med I/O plåt)
Intel i5 6400 CPU
8GB Kingston HyperX DDR4 RAM
Noctua CPU kylare
Bra grund till en speldator, RGB belyst kort
Budstart 500kr, köp nu 1000kr el. Högstbjudande.
Väljer själv om och till vem jag säljer.
Skickas helst ej då kylaren är ganska stor/knepig att packa
Har även ett GeForce gtx 1070 kort som kan tänkas som byte med ovan paket och GPU mot ett bättre GPU kort typ 2070 eller bättre.
Grabbens första gamingdator som uppgraderats.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.