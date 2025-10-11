Startkit för YT streaming 12-åring

Hej!

Sweet lord, här har jag inte skrivit på över 10 år tror jag*. Aja. Till saken:

Min grabb fyller snart 12 år och han önskar sig utrustning för att börja streama på YT/Twitch/etc inom sitt intresseområde. Jag kan ingenting om sådant här så jag tänkte att jag frågar er istället då jag behöver tips/input;

Finns det färdiga "bra" kit, med exv kamera, mic och belysning som är prisvärda, eller ska man plocka [den] kameran, [den] micken, [den] lampan och [den] vad det nu än kan vara?

Budget på 3–5 tusen borde väl kunna ge något som håller en tid i alla fall så man inte behöver byta till nytt inom ett år pga att det inte håller måttet. Gärna produkter som finns på Webhallen då jag har en butik på några minuters gångavstånd, men det är inte ett krav.

Flagga också gärna för produkter som man *inte* ska köpa, vare sig det gäller kasst prisvärde, krånglig setup eller annat mög.

Jag *tror* jag placerade denna rätt, annars får mod gärna flytta på tråden.

Tack!

/H

*[EDIT:] Hah, skrev sist här 2013, när ovanstående barn var nyfött.