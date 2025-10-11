Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Playstation 5 & Dell G3223Q 32" 4k 144hz IPS HDMI 2.1 HDR 600 GSync Compatible

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Playstation 5 & Dell G3223Q 32" 4k 144hz IPS HDMI 2.1 HDR 600 GSync Compatible

Hej Sweclockers!

Säljer av Playstation 5 pga övergång till Playstation 5 Pro.
Samt Dell G3223Q pga övergång till en ny OLED monitor.

Produkterna är i fint skick, inga skavanker eller defekter. Förvaras i originalförpackning med all orginal kringutrustning. Kvitto och Fotografi kan skickas på begäran.

Playstation 5 (Ej Digital Edition) + Kontroll (Inköpt 2022-12-28) - Riktpris: 3.000 kronor.
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=5113846

Dell G3223Q 32" (Inköpt 2023-02-26) - Riktpris: 3.000 kronor.
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=6090642

Kompatibel med Playstation 5 och Xbox Series X/S.
2 x HDMI ver 2.1 (4K 144Hz 10bit 4:4:4 med DSC)
1 x DisplayPort 1.4
2 x USB 3.2 Gen 1 nedströms med batteriladdning 1.2
USB 3.2 Gen 1 uppströms
G-Sync Compatible

Info: Skärmen har inga döda pixlar, GSync fungerar väl mellan 48 till 144 Hz/fps.
Passiv kylning, ger ej ifrån sig ljud.

Bor i centrala Stockholm (Kungsholmen), både frakt och hämtning fungerar. Budgivning pågår tills jag är nöjd med priset och inom rimlig tid efter sista budet. Betalning görs via Swish eller banköverföring. Köparen står för eventuell fraktkostnad. Betalning måste inkomma från köparen innan produkten skickas.

Skriv gärna ert intresse för produkten i kommentarsfältet så andra kan se senaste bud, PM för frågor.

Med vänliga hälsningar,
Thomas

Läs hela annonsen här

Visa signatur

Chassi: Be Quiet! Silent Glass 802 | Moderkort: ROG STRIX X670E-E Gaming | CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D | CPU Kylning: Arctic Liquid Freezer II 420 | GPU: MSI RTX 4090 SUPRIM X | PSU: MSI MEG AI1300P 1300W | RAM: G.Skill 32GB 6000MHz CL30 Trident Z5 Neo | Lagring: Kingston FURY Renegade Gen4 2TB | Skärm: Dell 32" G3223Q 4K IPS 144hz| Headset: Philips Fidelio X2HR + Sennheiser GSX 1200 PRO AMP | Tangentbord: G915 X LIGHTSPEED Tactile | Mus: Logitech G Pro X Superlight 2

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

3000 och hämtar på kungsholmen när det passar

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av anderick:

3000 och hämtar på kungsholmen när det passar

Gå till inlägget

PS5 alltså

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar