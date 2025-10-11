Amatör som behöver hjälp med OLED för PC

Tjena!

Nu behöver jag hjälp från er kunniga o smartare om OLED för min PC. Har inte ens ägt en Oled i vanlig TV så detta känns spännande. Vilken OLED skärm hade ni rekommenderat? Förstått det som att WOLED och QD OLED är olika? ChatGPT rekommenderade konstigt nog 4k skärmar men jag är rädd för att mitt rigg måste jobba på övertid tills den ger upp. Kom med alla tips ni kan snälla.

Grafikkort: NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER

Processor: AMD Ryzen 7 5800X3D

Hoppas jag nu valt forum och rubrik rätt. Detta är första tråden jag skapar och är amatör när det gäller PC o allt därtill, då jag varit konsol människa fram tills senaste året.