Amatör som behöver hjälp med OLED för PC

Amatör som behöver hjälp med OLED för PC

Tjena!
Nu behöver jag hjälp från er kunniga o smartare om OLED för min PC. Har inte ens ägt en Oled i vanlig TV så detta känns spännande. Vilken OLED skärm hade ni rekommenderat? Förstått det som att WOLED och QD OLED är olika? ChatGPT rekommenderade konstigt nog 4k skärmar men jag är rädd för att mitt rigg måste jobba på övertid tills den ger upp. Kom med alla tips ni kan snälla.

Grafikkort: NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER
Processor: AMD Ryzen 7 5800X3D

Hoppas jag nu valt forum och rubrik rätt. Detta är första tråden jag skapar och är amatör när det gäller PC o allt därtill, då jag varit konsol människa fram tills senaste året.

Vet inte om jag är direkt representativ men då jag idag har en vanlig 4k skärm så har jag börjat fundera på nästa steg uppåt i upplösning som ändå är realistisk och den råkar vara en oled nämligen LG UltraGear 45GX950A en ultrawide 2160 skärm (5120 x 2160)
Man kan aldrig ha för hög upplösning på skärmen, bara för låg. Det ser bra ut att visa skalad lågupplöst bild på en högupplöst skärm eller i vart fall ser det inte sämre ut än på en lågupplöst skärm och allt som inte är spelgrafik blir mycket bättre då man kan använda full upplösning.

Alla är representativa jämfört med min icke existerande kunskap haha.
Okej wow detta var en enorm skärm men såg vackert ut!
Krävs det inte väldigt mkt GPU? Vad har du för specs? 😳
Jag förstod det fel kanske på recensioner men om man köper 4k Oled skärm men kör på 1440p så ser man pixlarna nästan? Alltså sänker upplösningen från dess maximala inställningar...man blir förvirrad för vissa skrämmer en haha samma med alla burn-in recensioner men de flesta var flera år gamla såg jag.

Desto högre upplösning desto svårare att se pixlar.
Det som är jobbigt för grafikkortet vid spelgrafik är hur många pixlar du ska rendera bilden i men renderar man i lägre upplösning och skalar upp på en högupplöst skärm så ser det inte sämre ut än det skulle göra på en monitor med samma ursprungliga upplösning som det man renderar men man har samtidigt nytta av högre upplösningen på skärmen på allt annat typ skrivbordet och video.
Risken för inbränning har minskat mycket i takt med utvecklingen av panelerna, den är inte obefintlig men det verkar inte heller vara nått särskilt stort problem.

