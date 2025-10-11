Hejsan!

Jag tänkte bygga mig en DAW för amatörbruk. Ropade nyligen in ett Allen&Heath ZED R16 Firewire mixerbord med inbyggt ljudkort, vet att det är ganska gamla grjer men enligt de recensioner jag sett ska det fungera utmärkt än idag. Tänkte eventuellt bygga ett AMD AM4 system med en Ryzen 9 5900 (kanske X570 moderkort, snabbare pci-e till disken eller skulle B550 fungera lika bra?), kanske 32Gb ram och en hyffsat snabb nvme disk, är jag rätt ute eller galet fel? Tar gladeligen emot all hjälp jag kan få då detta är helt nytt territorium för mig. När det gäller mjukvara har jag fastnat för WaveForm, tycker interfacet verkar trevligt.

Trevlig helg på er och @admin om du tycker tråden hamnat fel får du gärna flytta den