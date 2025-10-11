5090 burk för 1440p ultrawide

Jag har lyckats peta ihop det här. Tänkte se om det finns lite feedback på något som ser tokigt ut. Annars beställer jag den i morgon 😃
https://www.inet.se/lista/sWaJv/2025-10-11
https://www.elgiganten.se/product/gaming/datorkomponenter/mod...
Det moderkortet kostar bara 1990 på elgiganten
B860 är intel.
Sorry miss av mig:)
Msi X870E Tomahawk
9800X3D
4080 Super
42 LG OledC4
