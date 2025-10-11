Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

5090 burk för 1440p ultrawide

5090 burk för 1440p ultrawide

Jag har lyckats peta ihop det här. Tänkte se om det finns lite feedback på något som ser tokigt ut. Annars beställer jag den i morgon 😃

https://www.inet.se/lista/sWaJv/2025-10-11

Skrivet av gbgjocke:

https://www.elgiganten.se/product/gaming/datorkomponenter/mod...

Det moderkortet kostar bara 1990 på elgiganten

B860 är intel.

Medlem
Medlem
Skrivet av SUMITOMO:

B860 är intel.

Sorry miss av mig:)

Msi X870E Tomahawk
9800X3D
4080 Super
42 LG OledC4

