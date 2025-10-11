Nytt datorbygge

AMD Ryzen 7 9800X3D | Arctic Liquid Freezer II 420 | Corsair Vengeance 64GB 6000Mhz CL30 | Kingston Fury Renegade 2TB | Kingston KC3000 4TB | ASUS ROG STRIX B650E-F Gaming WIFI | ASUS RTX 5090 TUF Gaming | Corsair HX1200i | Fractal Design Torrent Solid Black | 6x Noctua NF-A14x25 G2 PWM
Jag tycker du har valt lite onödigt dyra 5070ti varianter i båda byggena. Finns kring 8500. Vit kanske inte finns så billigt men garanterat billigare än 11k. Ta ett sånt om du vill ha nvidia tycker jag. Jag föreslår att du kör ett b850 men tror det räcker med ett lite billigare tex asus tuf gaming b850 plus wifi som finns under 1.8 (Edit kanske inte vit?) Din första variant är inget fel med kanske lite onödigt dyr. B650 som i ditt andra funkar men finns nyare b850 för ca samma pris. Du kan spara in på kylare också om du vill. Finns bra luftkylare för ca 500 tex phantom spirit eller peerless assassin. Sen när du valt moderkort säker så kolla att ditt ram är på moderkortets qvl lista.
tack för svar!
Men då funkar det med ett https://www.inet.se/produkt/1904632/asus-tuf-gaming-b850-plus... ? Det ligger på 1499:- om man loggar in på Inet.
Funkar det lika bra med https://www.inet.se/produkt/5415140/asus-geforce-rtx-5070-ti-... ? Jag gick lite på hur mycket det lyser om alla komponenter egentligen, så det kanske där priset sticker iväg lite.
När det kommer till kylning så är jag lite fundersam, där datorn står kan det bli rätt varmt, speciellt på sommaren, så är vill ha så bra kylning jag kan få. Fungerar det lika bra med luftkylning eller är vattenkylning bättre?
Edit: Jag skulle vilja köpa allt från ett och samma ställe, gärna från Inet.
Ja det moderkortet är riktigt bra och prisvärt just nu.
Ja grafikkortet funkar bra det med. Dock är nog gigabyte och MSI korten lite bättre kylda då kylaren ser större ut.
Det är oftast det man betalar mer för.
Vattenkylning är generellt bättre så det skulle jag köra på isåfall.
Tack så mycket! Tror du detta är något att gå på? Eller är https://www.inet.se/produkt/5415426/msi-geforce-rtx-5070-ti-1... det man ska gå på när det kommer till kylning?
