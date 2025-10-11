Säljer ett helt nytt och oöppnat MSI GeForce RTX 5090 32GB Ventus 3X OC. Kartongen är självklart fortfarande förseglad.

Kan tänkas mig byta mot ett 9070 xt + pengar emellan, kom med förslag!

Riktpris 22000. Föredrar upphämtning mot att skicka.

Kortet är en vinst från en tävling på jobbet. Säljer till vem jag vill och när jag vill osv.

