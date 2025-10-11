Forum Datorer och system Stationära datorer Support och övrigt Tråd

Problem med Latency/packet loss i många spel, flera spel ospelbara

Problem med Latency/packet loss i många spel, flera spel ospelbara

Tjenare

Har länge haft problem med latency och packet loss på flera spel, mest märkt av på lite mer processor krävande spel.
Senast nu på Battlefield 6 då det nästan är ospelbart, flyter bra när jag bara springer runt osv men direkt man ska tex sikta och skjuta eller blir skjuten på så får jag lagg och latency drops, lika på flera spel så som Rust, PUBG mm.

Processorn ligger på 100% konstant medans grafikkortet ligger på kanske 5/15% bara.
Är det helt enkelt processorn som är för klen eller ram/diskar?
Polarn som har "sämre" datorn kan spela utan några större problem.
Har testat fippla runt med inställningar osv men ingen större framgång.

Någon som har koll på hur jag kan få spelen spelbara igen? För klent med RAM?
Spelet ligger på M.2 disk och Ethernet 250/250, bra ping

Jag tar förgivet att det har med latency att göra då varje gång det flyser/laggar till så får man upp latency/packte loss symbol som brukar finnas i dom flesta spelen.

Specs
RTX 2080 8GB
i5 8600k Overclockad tillk 4.6Ghz
16GB Ram 2900Mhz

Fråga på om det är något mer ni behöver veta, eller om jag ska lägga in tråden på annat forum.

Mvh

Hej,

8600K har 6 Kärnor och 6 Trådar och många moderna spel kan kräva mycket av CPU:n som t.ex BF6.
Baserat på din input så har du en flaskhals på cpu:n och du måste uppgradera cpu.

Tyvärr finns det inte mycket alternativt på den gamla platformen du kör som sannolikt är z370 och även ddr4 minne.
Skulle överväga att titta på en ny platform med ddr5 t.ex AM5 om du har budget så det räcker.

Det innebär i praktiken nytt moderkort, ny cpu och minne. Det som är trist med Intels platformar.

Du kan hitta budgetalternativ om du stannar på AM4 för då behöver du inte uppgradera dina minne då de fortsatt kör DDR4 men det är också en platform som är död vid det här laget.

okey jag förstår, har väll varit sugen att uppgradera processor osv, men känns ändå som det vore tillräckligt då minimum är en i5 8400?
upptäckte nu att min MP/S är röd inne på BF6 kan det ha något att göra med det? resten av allt Cpu/gpu osv är grönt när man använder overlay inne i spelet, antar att man vill ha hög siffra på det?
Har en processor temp på ca 80/85 grader

MP/S är väl Megapixels/s, så om den är låg så beror det väl på att grafikkortet inte belastas ordentligt, eller att du har ställt ner upplösning och grafiknivå till väldigt låga nivåer.

Är du säker på att minnena körs i 2900MT/s?

5-15% gpu belastning låter väldigt lågt även om du bara har en 6-kärnig cpu utan multithreading.

Kan du testa att övervaka med LatencyMon och se om det kan skvallra om var flaskhalsen ligger?

Ping och latency är synonymer i sammanhanget nätverk/lagg, så bra ping och problem med latency går inte ihop. Men kanske har du bra ping till testservrar (Bredbandskollen, Speedtest, ping.sunet.se eller såna) och dålig ping i spelet?

Om du inte vet om det är hack/stutters/fryslagg eller nätverksbaserat lagg kan du ju köra program som kollar FPS/frametimes och se hur det ser ut.
CapFrameX är kanske overkill/onödigt komplext, men det är inte så svårt att använda grunderna i det. Se till att ignorera allt som dyker upp i Capture-listan utom spelet, tryck F11 en stund när du spelar, sen F11 igen för att avbryta.

Har du rejält låga 1% lows så är det datorn (processorn) som inte orkar med. Ser siffrorna där relativt bra ut är det nätverksbaserat.

Okej jag ska testa, efter lite testande så fick jag upp MP/S till runt 200 genom att slå av dlss, något sämre fps men ändå lite bättre flyt i spelet, dock konstant latency symbol men ska testa programet lite senare.

Fick upp MP/S genom att slå av DLSS något sämre fps men blev lite bättre flyt dock nästan konstant latency symbol så ska kika upp det, minnerna ska gå i 2900, kan testa LatencyMon lite senare.

Detta var vad jag fick efter ca 8 min, förstår mig inte riktigt på det. kan du förklara lite?
ska även testa några fler spel jag haft problem med så skickar jag dom också

Det ser inte toppen ut, och ser definitivt ut som att problemet är datorn/CPU och inte något nätverksrelaterat.
Grafen där uppe vill man ha så jämn som möjligt, med snarlika tider för att visa varje bildruta. Spikarna upp till 60-80 ms och mer känns definitivt av rejält. (80 ms motsvarar 12.5 bilder per sekund, fast ofta är det bara nån enstaka bildruta som tar så lång tid, så det känns mer som att bilden fryser till än att det hackar länge.)

Staplarna där nere visar lite statistik över FPS. 71.7 fps är snittet över tid, P-siffrorna är percentiler, som P1 som väljer ut de 1% långsammaste och räknar om till FPS. P0.1 är de 0.1% sämsta.

Här är ett exempel där det är mycket jämnare och inga märkbara FPS-drops:

Hur beter den sig när cpu inte är överklockad?

