Balysningsstyrning Plejd vs Shelly vs ?

Tjena!

Vi har precis köpt ett hus och får tillträde om nån vecka.

Idag bor vi i lägenhet där jag har installerat Plejd , vilket vi varit otroligt nöjda med.

Aldrig strulat, gör det jag vill och behöver. Samt fungerar som helt vanliga knappar för alla som inte är vana vid det.

Min användning av Home Assistant har varit ganska begränsad, mycket för att det i lägenheten inte funnits så mycket vettigt att samla in.

Men tanken är att det kommer användas i mycket större utsträckning i huset.

Men som jag förstått föredrar många Shelly då det kanske är något biligare men framförallt är open source.

Min fråga till er är då, hur bra fungerar Shelly på de sakerna som jag tycker Plejd gör bra. T.ex. har Shelly en "krondimmer" dvs en puck med dubbla dimmerkanaler, hur fungerar det att knappar på en puck styr utgångar på en annan puck mm. Finns det vettiga trådlösa brytare till Shelly. Där tycker jag att Plejds WHP01 är kanon, då den smälter in bra med andra brytare. Gillar deras vridadaptrar mm.

Som ni märker gillar jag Plejds system. Men man vill ju inte göra bort mig om det är så att Shelly löser alla dessa sakerna lika bra eller bättre. Frågan med öppet vs stängt system är inte primär för mig, då det i min erfarenhet finns integrationer som löser den biten galant.

Eller finns det rentav andra system som kan vara värt att titta på?