Någon som har en billig robotdammsugare att sälja?

Hejsan!

Väckte liv i min gamla Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro och insåg att det är rätt nice med robotdammsugare. Tänkte komplettera med en på övervåningen så jag undrar helt enkelt om någon har en robotdammsugare över? Behöver inte ha massa finesser som moppning och självtömning osv.

Har kikat runt och den jag har verkar bli såld runt 500-lappen, även om det som vanligt finns lycksökare som lägger ut de för mer än vad jag gav för min för 5 år sedan.

Hade varit nice med samma märke så man kan köra allt i samma app, men behöver inte vara ett krav.

Kravet är att den fungerar och inte ser allt för sliten ut.

Gillar man som jag byteshandel så har jag en:

Cabasse Stream Base soundbar att byta med, då får det bli f2f byte, annars så kan jag hämta i eller omkring Halmstad. Alternativt frakt.

Skicka gärna ett PM med vad du kan erbjuda.

Tack på förhand!

