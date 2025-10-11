Forum Ljud, bild och kommunikation Nätverk och uppkoppling Tråd

Trasig fiberbox vid inflytt?

Trasig fiberbox vid inflytt?

Har precis köpt hus och flyttat in men har inte fått igång min router. Kollade då på fiberboxen och ser att två fiber kommer in till huset (blå + röd), blå går inte till något utan hänger fritt medans röd går till en skarvhylsa och sedan in i fiberboxen.
Har försökt att hitta bilder på korrekt installation utan framgång men kan själv tycka att det inte ser proffsigt ut. Läste att man i vissa fall blåser in två fibrer i förebyggande syfte om det i framtiden strular, men då borde väl den oanvända fibern vara terminerad på något vis.

Fiberboxen är av modell CTS HES-3106. Bifogar ett par bilder. Första gången för mig med fiber så vill egentligen veta om detta går att lösa själv eller om det bara är att ringa in tekniker 🤔

Edit 2: Jag som inte såg de små rackarna!
Ser inte snyggt ut men är det några fellampor på boxen som indikerar fel?
Är Uppkopplingen igång på datum? Ibland så är ju det missat när man flyttar in/ut

Edit:
Dom fiberinkopplingarna jag har sett har det vart den gula fibern som har en terminering och går in i boxen

Rekordmedlem

Du borde inte ha rört den inkommande fibern för den är lätt att bryta av.
Skarven borde suttit fast i bakstycket så att man inte råkar flytta på den inkommande fibern men att extrafibern är lös är normalt för man brukar inte svetsa in den förrän den verkligen behövs.

Har du ett aktivt abonnemang till huset ? Om du har ett aktivt abb dit så kontakta operatören och felanmäl, de kan troligen se om de får kontakt med fiberomvandlaren/tjänstefördelaren eller inte.

Tack för svar. Som jag tolkar det så indikerar fiberboxen OK med grön status lampa och orange WAN.
Uppkopplingen är igång med råge, betalat bahnhof i 2+ veckor.

Ok då är det kanske ”normalt” med en extra fiber. Blir att kontakta operatören för felanmälan om det inte inkommer något annat i tråden. Tackar!

Medlem

Detta är inget man normalt pilar på själv, utan misstänker man strul med fiberomvandlaren så felanmäler man hos sin operatör. Så länge man själv inte är orsaken till felet, så brukar det inte kosta något.

Medlem

Fibern är säkert fungerande, WAN ska lysa orange vid full hastighet (1000 Mbit/s-länk). Din leverantör behöver aktivera, i vissa fall kan det vara nätägaren som hindrar de – då en del kräver nätavgift.

Är din fiber-tray på väggen hel (plastdelen på väggen)?

Den ska se ut så här:

Den övre delen är bara för att täcka så du inte kommer åt fiberkabeln/SFP. Är "öronen" knäckta kan du inte fästa den på väggen och kan felanmäla (via din internetleverantör) som att den är skadad. Obs, din fiberkabel är känslig och det är rätt att det är en fiber ansluten och den andra är reserv.

Medlem
Har varit en tattare/hemmafixare som bott här tidigare. Ingenting är korrekt monterat i huset inklusive denna fiberbox. Den övre delen satt helt löst och ”låg ovanpå boxen”. Fiberboxen i sig ramlade ner 1dm på golvet när jag skulle lägga dit locket igen, såg nu som du säger att öronen verkar vara trasiga.

Ska kontakta min leverantör, tack!

Medlem
Du har testat med dator direkt i uttaget med ?

Medlem
Någon som har slitit/slagit ner den från väggen bara.

Fast det är inte anledningen att det inte fungerar, skulle fiberkabeln inte ge någon kontakt skulle inte WAN lysa. Företaget som driver fibernätet kan som sagt ha en nätavgift, och då stänger de ner anslutningen tills den är betald. Det är inte säkert Bahnhof ser detta innan de kontaktar nätägaren. Vet du vem som står för fibern?

Medlem

Du kan ju alltid prova den i LAN2 istället för att utesluta att första uttaget är defekt. Eller direkt i datorn, fast det är inte en rekommenderad permanent lösning ur säkerhetssynpunkt.

Medlem

Jag har en sån CTS box liggandes med väggfäste och lock om du vill ha en enkel lösning på ditt problem

